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21 січня • оновлено в 11:36
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Чиста енергетика: знайдено "зелене" паливо для заміни вугілля

1.7т
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Пелети з спресованих відходів соняшнику при згорянні виділяють близько 19 тис. КДж/кг тепла, що перевищує показники деревини і дорівнює деяким видам кам'яного вугілля.

При цьому під час згорання паливних гранул не виділяється шкідливих речовин, пише InVenture. З урахуванням того, що відходи соняшника є дешевою сировиною, пелети можуть стати вигідним і екологічно чистим замінником вугілля.

Пелети із соняшнику

Пелети із соняшнику

agrovektor.com

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В середньому 2 тонни біопаливних гранул з лушпиння соняшнику виділяють стільки ж тепла, скільки 3,2 тонни деревного палива, 957 кубічних метрів газу, 1000 літрів дизельного палива або 1370 літрів мазуту. При цьому використання пелет істотно відрізняється від викопного палива з точки зору викиду шкідливих речовин в атмосферу . При горінні гранул виділяється менше диму, і в атмосферу не потрапляють забруднення, зазначає видання.

Якщо порівнювати пелети з вугільної генерацією, яка вважається однією з найбрудніших в світі, то при використанні біопалива викиди вуглекислого газу в 10-50 разів менші, а зольність в 15-20 разів менша, ніж при спалюванні вугілля. Від звичайної деревини гранули відрізняються більш низьким вмістом вологи 8-12% в порівнянні з 30-50% в звичайних дровах, і приблизно в півтора рази більшою щільністю.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що світовий ринок деревних паливних гранул за підсумками 2019 року перевищив $ 8,5 млрд.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Біопаливо
Місце
Україна
Теги
Біопаливо Green Oboz відновлювальна енергія Викиди СО2
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Rubov Dima
Rubov Dima
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