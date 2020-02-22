Коммуналка дешевле хлеба: украинец изобрел способ, как экономить на отоплении

Житель города Кропивницкое Павел Мазур создал дома самодельный тепловой реактор на сухих отходах, благодаря чему в несколько раз снизил коммунальные платежи за газ и отопление.

Об этом сообщает Telegram-канал "Зеленая Украина". По словам изобретателя, в дополнение к тепловому реактору он также использует солнечные панели и самодельную установку для создания биогаза.

Изобретатель Павел Мазур suspilne.media

"Возникла идея встроить тепловой реактор под пол, и сделать его из старых котлов, чтобы греть, но закладывать дрова или отходы реже, и сделать вот такой здоровый реактор на комнату. Для отопления дома в этот реактор закладываю сухие бытовые отходы два раза в неделю", – отметил изобретателью

По его словам, дым из реактора идет "длинными каналами на улицу, и за это время отдает все свое тепло". В другом помещении своего дома Павел использует солнечный коллектор, который закачивает воздух, нагретый в помещении со стеклянной крышей.

Мазур уверяет, что газом пользуется только для приготовления пищи. Изобретатель также утверждает, что в будущем планирует полностью отказаться от газоснабжения. Для этого он создал биореактор для преобразование вторичных отходов именно в биогаз.

На крыше дома мужчина установил двадцать четыре солнечные панели. В итоге летом полученной энергии хватает на кондиционер и микроволновую печь.

Благодаря своему изобретению, в платежке за декабрь мужчина заплатил всего 18 грн за тепло. За электроэнергию за январь Мазур заплатил 76 грн 50 коп. При этом на биореактор, отопление и солнечные панели мужчина за десять лет потратил 63 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL писал, как известный телеведущий Игорь Кондратюк заявил, что смог в 2019 году на добыче энергии при помощи домашней солнечной станции заработать 2360 евро.

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