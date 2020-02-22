Комуналка дешевша хліба: українець винайшов спосіб, як економити на опаленні

Житель міста Кропивницьке Павло Мазур створив вдома саморобний тепловий реактор на сухих відходах, завдяки чому в декілька разів знизив комунальні платежі за газ і опалення.

Про це повідомляє Telegram-канал "Зелена Україна". За словами винахідника, на додаток до теплового реактора він також використовує сонячні панелі і саморобну установку для створення біогазу.

Винахідник Павло Мазур suspilne.media

"Виникла ідея вмонтувати тепловий реактор під підлогу, і зробити його зі старих котлів, щоб гріти, але закладати дрова або відходи рідше, і зробити ось такий здоровий реактор на кімнату. Для опалення будинку в цей реактор закладаю сухі побутові відходи два рази в тиждень" , – зазначив винахідник

За його словами, дим із реактора йде "довгими каналами на вулицю, і за цей час віддає все своє тепло". В іншому приміщенні свого будинку Павло використовує сонячний колектор, який закачує повітря, нагріте в приміщенні зі скляним дахом.

Мазур запевняє, що газом користується тільки для приготування їжі. Винахідник також стверджує, що в майбутньому планує повністю відмовитися від газопостачання. Для цього він створив біореактор для перетворення вторинних відходів саме в біогаз.

На даху будинку чоловік встановив двадцять чотири сонячні панелі. У результаті влітку отриманої енергії вистачає на кондиціонер і мікрохвильову піч.

Завдяки своєму винаходу, в платіжці за грудень чоловік заплатив всього 18 грн за тепло. За електроенергію за січень Мазур заплатив 76 грн 50 коп. При цьому на біореактор, опалення і сонячні панелі чоловік за десять років витратив 63 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL писав, як відомий телеведучий Ігор Кондратюк заявив, що зміг в 2019 році на видобутку енергії за допомогою домашньої сонячної станції заробити 2360 євро.

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