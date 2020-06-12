Экокатастрофа в Армянске может повториться: Куницын предупредил об опасности в Крыму

Предприятия химической промышленности, расположенные в городах Армянск и Красноперекопск на территории аннексированного Крыма, критически нуждаются в воде из Северо-Крымского канала.

В настоящее время сложилась ситуация, когда в регионе может возникнуть экологическая катастрофа наподобие той, которая произошла на заводе "Титан" в 2018 году. Такое мнение в эфире ObozTV высказал экс-глава Совета министров АР Крым Сергей Куницын.

Он пояснил, что днепровская вода использовалась на "Титане" для разбавления до безопасной концентрации отходов производства двуокиси титана.

"Как я понимаю, из-за того, что воды нет, уровень кислоты повысился, и это чуть не привело к экологической катастрофе. Сильно пострадал Армянск, близлежащие села", – напомнил Куницын.

Катастрофа с крымским "Титаном" может повториться – Куницын

Отвечая на вопрос, может ли повториться подобная катастрофа, он сказал: "Я думаю, что все возможно".

"На опасность экологической катастрофы стоит обратить очень серьезное внимание, потому что Красноперекопск и Армянск – это 45% промышленного производства всего Крыма. На мой взгляд, там критическая ситуация с водоснабжением. Без Украины они не смогут решить эту проблему, потому что объективно такого объема воды не существует", – подчеркнул экс-чиновник.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сергей Куницын заявил о том, что в настоящее время в аннексированном Крыму исчерпаны все запасы пресной воды.