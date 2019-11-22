Кабмін "обезголовив" Держенергоефективності

Кабінет міністрів України звільнив Сергія Савчука з посади голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України за згодою сторін.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". Розпорядження №1062 підписано 15 листопада.

Іншим розпорядженням, №1053, цього ж дня уряд вирішив організувати конкурс на це місце на п'ять років з правом повторного призначення без конкурсу ще на один термін.

Заявки приймаються до 2 грудня включно, а оцінювання кандидатів заплановане на 6 грудня.

Нагадаємо, Сергій Савчук очолював Держенергоефективності з 20 серпня 2014 року.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Державному агентстві з енергоефективності енергозбереження хочуть, щоб 100% домогосподарств були забезпечені приладами обліку.

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