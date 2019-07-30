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"Зеленый тариф" под угрозой из-за решения суда: ЕБРР обратился к Зеленскому

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ЕБРР просит президента Украины Владимира Зеленского решить проблему выплат по "зеленому тарифу", возникшую после решения суда.

Речь идет об оплате за электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии. Об этом говорится в письме, адресованном президенту Зеленскому, за подписью директора Европейского банка реконструкции и развития в регионе Восточная Европа и Кавказ – Маттео Патрона, сообщает “Экономическая правда”.

"Зеленый тариф" под угрозой из-за решения суда: ЕБРР обратился к Зеленскому

Решение Окружного административного суда беспокоит компании энергетического сектора, говорится в сообщении.

"... Гарантированный Покупатель может лишиться ресурсов для работы в правовом поле на новом рынке электроэнергии", - говорится в письме.

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" 26 июля направило в Хозяйственный суд Киева иск о взыскании с НЭК "Укрэнерго" авансового платежа в размере 1,58 млрд грн. Причина иска - невыполнение оператором магистральных сетей "Укрэнерго" обязательств по оплате "Гарантированному Покупателю" услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии за первые 20 дней работы нового рынка.

Ранее OBOZREVATEL передавал, что ГП "Гарантированный покупатель" уверено в отмене постановления Окружного админсуда Киева по тарифам "Укрэнерго".

Как сообщалось, 27 июня Окружной админсуд Киева принял решение об обеспечении иска "Никопольского завода ферросплавов" и приостановил действие постановления Национальной комиссии, осуществляющее регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которое устанавливает тарифы для "Укрэнерго" на второе полугодие на передачу электроэнергии и услуги диспетчеризации.

Вскоре НКРЭКУ новым постановлением снизило тариф для "Укрэнерго" на 10% на передачу э/э с 1 августа 2019 года – до 312,14 грн/МВт-час. После этого "Никопольский завод ферросплавов" 22 июля снова обратился с иском в суд об отмене нового тарифа "Укрэнерго".

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Тема
Светлая энергия
Место
Украина Киев
Теги
возобновляемая энергия выплаты
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