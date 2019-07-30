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"Зелений тариф" під загрозою через рішення суду: ЄБРР звернувся до Зеленського

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ЄБРР просить президента України Володимира Зеленського вирішити проблему виплат за "зеленим тарифом", що виникла після рішення суду.

Мова йде про оплату за електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії. Про це йдеться в листі, адресованому президенту Зеленському, за підписом директора Європейського банку реконструкції і розвитку в регіоні Східна Європа і Кавказ – Маттео Патрона, повідомляє " Економічна правда ".

"Зелений тариф" під загрозою через рішення суду: ЄБРР звернувся до Зеленського

Рішення Окружного адміністративного суду турбує компанії енергетичного сектора, говориться в повідомленні.

"... Гарантований Покупець може позбутися ресурсів для роботи в правовому полі на новому ринку електроенергії", - йдеться в листі.

Державне підприємство "Гарантований покупець" 26 липня направило до Господарського суду Києва позов про стягнення з НЕК "Укренерго" авансового платежу в розмірі 1,58 млрд. Грн. Причина позову - невиконання оператором магістральних мереж "Укренерго" зобов'язань по оплаті "Гарантувати покупцеві" послуги щодо забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії за перші 20 днів роботи нового ринку.

Раніше OBOZREVATEL пердавав, що ДП "Гарантований покупець" впевнене у скасуванні постанови Окружного адмінсуду Києва щодо тарифів "Укренерго".

Як повідомлялося, 27 червня Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення про забезпечення позову "Нікопольського заводу феросплавів" і призупинив дію постанови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), яке встановлює тарифи для "Укренерго" на друге півріччя на передачу електроенергії та послуги диспетчеризації.

Незабаром НКРЕКП новою постановою знизило тариф для "Укренерго" на 10% на передачу е/е з 1 серпня 2019 року – до 312,14 грн / МВт-год. Після цього "Нікопольський завод феросплавів" 22 липня знову звернувся з позовом до суду про скасування нового тарифу "Укренерго".

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Тема
Світла енергія
Місце
Україна Київ
Теги
відновлювальна енергія виплати
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