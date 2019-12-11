Укргазбанк запустил уникальный для Украины эко-депозит

Укргазбанк запустил экологический депозит, средства которого будут помогать Украине становиться экологически чистой и энергетически независимой.

Об этом сообщает пресс-служба банка. При этом в финучреждении отмечают, что эко-депозит является уникальным для рынка нашей страны, и создан для поддержки и реализации экологических проектов.

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"Укргазбанк как Экобанк №1 в Украине создал уникальный продукт для украинцев – эко-депозит. Теперь каждый вкладчик, открывая эко-депозит, делает реальный вклад в эко-модернизацию страны, защиту ее экологии и окружающей среды. Мы покажем, что для решения экологических проблем не обязательно иметь миллионные состояния, а наоборот – каждая гривна важна и действенна", – сообщают в учреждении.

Как это работает: в рамках работы экологического депозита каждая размещенная с его помощью гривна будет работать для экологии и защиты нашей окружающей среды. При этом даже 1000 гривен будет достаточно для:

ежегодного сокращения вредных выбросов CO2 на 50 кг ;

производства на 70 кВт*ч больше экологически чистой электроэнергии, которой хватит на нужды всей семьи;

замещения ископаемого топлива для производства тепла в объеме 60 тыс. ккал.

Чем больше средств будет размещено на эко-депозите, тем больше финансирования эко-проектов, соответственно, тем больше результат для экологии и чистого будущего Украины.

"Экобанк, как социально-ответственное финучреждение, решает актуальные потребности общества и государства в сфере защиты экологии и окружающей среды. Поэтому мы высоко ценим каждого ответственного эко-вкладчика нашего банка, ведь каждый делает сознательный, действенный шаг ради экологически чистого будущего. Мы открыто и регулярно будем отчитываться, как перед нашими эко-вкладчиками, так и перед широкой общественностью, про, во-первых, реализованные, в том числе и за их средства, проекты, во-вторых, про эффект от их внедрения, а также объем уменьшения вредных выбросов и объем произведенной чистой энергии. Таким образом, каждый вкладчик сможет оценить свой собственный вклад в зеленое будущее Украины", – подчеркнул директор департамента розничного банкинга "Укргазбанка" Олег Кляпко.

Эко-депозит можно открыть на 1-24 месяца, со ставкой до 14,4% в гривне. Валюта размещения – гривна, доллары США и Евро. Выплата процентов возможна в конце срока или ежемесячно.

Подробнее с условиями нового депозита можно ознакомиться здесь.

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