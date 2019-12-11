Укргазбанк запустив унікальний для України екодепозит

Укргазбанк запустив екологічний депозит, кошти якого будуть допомагати Україні ставати екологічно чистою і енергетично незалежною.

Про це повідомила пресслужба банку. При цьому у фінустанові відзначають, що екодепозит є унікальним для ринку нашої країни, і був створений для підтримки і реалізації екологічних проектів.

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"Укргазбанк як Екобанк №1 в Україні створив унікальний продукт для українців – екодепозит. Тепер кожен вкладник, відкриваючи екодепозит, робить реальний внесок в екомодернізацію країни, захист її екології та навколишнього середовища. Ми покажемо, що для вирішення екологічних проблем не обов'язково мати мільйонні статки, а навпаки – кожна гривня важлива і дієва", – повідомляють в установі.

Як це працює: в рамках роботи екологічного депозиту кожна розміщена з його допомогою гривня буде працювати для екології і захисту нашого довкілля. При цьому, навіть 1000 гривень буде достатньо для:

щорічного скорочення шкідливих викидів CO2 на 50 кг;

виробництва на 70 кВт*год більше екологічно чистої електроенергії, якої вистачить на потреби всієї родини;

заміщення викопного палива для виробництва тепла в обсязі 60 тис. ккал.

Чим більше коштів буде розміщено на екодепозиті, тим більше фінансування екопроектів, відповідно, тим більше результат для екології та чистого майбутнього України.

"Екобанк, як соціально-відповідальна фінустанова, вирішує актуальні потреби суспільства і держави в сфері захисту екології і навколишнього середовища. Тому ми високо цінуємо кожного відповідального ековкладника нашого банку, адже кожен робить свідомий, дієвий крок заради екологічно чистого майбутнього. Ми відкрито і регулярно будемо звітувати, як перед нашими ековкладниками, так і перед широким загалом, про, по-перше, реалізовані, в тому числі і за їхні кошти, проекти, по-друге, про ефект від їх впровадження, а також про зменшення шкідливих викидів та обсяг виробленої чистої енергії. Таким чином, кожен вкладник зможе оцінити свій власний внесок в зелене майбутнє України", – підкреслив директор департаменту роздрібного банкінгу Укргазбанку Олег Кляпко.

Екодепозит можна відкрити на 1-24 місяці, зі ставкою до 14,4% в гривнях. Валюта розміщення – гривня, долари США та євро. Виплата відсотків можлива в кінці терміну або щомісячно.

Детальніше з умовами нового депозиту можна ознайомитися тут.

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