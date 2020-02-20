Facebook полностью перейдет на возобновляемые источники энергии

Корпорация Facebook в США подписала договор с энергопровайдером Dominion Energy для покупки дополнительных объемов электричества из возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщает Smart Energy. После ввода в эксплуатацию новой солнечной электростанции Sadler Solar IT-гигант на 100% перейдет на возобновляемую энергию.

datacenterknowledge.com

"С 2017 года партнерство с Dominion Energy позволило Facebook получить более 690 МВт солнечной энергии в Вирджинии и Северной Каролине. Это помогло существенно укрепить рынок возобновляемой энергии в регионе и ускорить переход на альтернативные источники", – заявил руководитель отдела возобновляемой энергии в Facebook Уве Парех.

Сейчас работу серверов Facebook обеспечивают восемь солнечных электростанций Dominion Energy в штатах Вирджиния и Северная Каролина. Согласно плану проекта, после ввода в эксплуатацию новой солнечной электростанции Sadler Solar, 100% необходимой энергии Facebook будет получать из альтернативных источников.

Dominion Energy останется собственником электростанции и будет проводить мониторинг и необходимые технические работы, в то время как Facebook продолжит приобретать необходимые объемы вырабатываемой солнечной энергии.

Ожидается, что партнерство поможет Facebook достичь цели по полному переходу на возобновляемую энергию в 2020 году, а Dominion Energy - цели по вводу в эксплуатацию дополнительных 3 тыс. МВт солнечной и ветровой энергии к 2022 году.

Ранее OBOZREVATEL писал, как компания PepsiCo сообщила о планах по 100% переходу на возобновляемую энергию на территории США.

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