Pepsi решила стать "зеленой": на заводах компании появится инновационное оборудование

Компания PepsiCo сообщила о планах по 100% переходу на возобновляемую энергию на территории США.

Об этом сообщает MarketWatch. К 2030 году компания планирует на 20% сократить вредные выбросы на всех своих предприятиях, отмечает издание.

На территории семи заводов компании в Калифорнии, где производят напитки Pepsi, Tropicana и Gatorade в Калифорнии, были установлены солнечные батареи. В дальнейшем PepsiCo планирует приобрести кредиты на возобновляемую энергию, а также сертификаты солнечной или ветровой генерации на других объектах.

В будущем компания планирует заключить соглашения о покупке источников электроэнергии. Кроме того, в планах компании также заявлено заключение контрактов на финансирование электростанций.

"Изменение климата – самая большая проблема, стоящая перед нашей продовольственной системой. Мы понимаем, что на нас лежит большая ответственность за смягчение последствий изменения климата. Это касается всей производственно-сбытовой цепочки: от добычи и выращивания зерновых культур до распределения и выхода на рынок", – заявил директор по устойчивому развитию PepsiCo Саймон Лоуден.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в 2020 году энергетики по всему миру введут в строй 142 ГВт солнечных электростанций, причем лидирующую позицию в этом плане по-прежнему будет занимать Китай.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!