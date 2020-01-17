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17 января • обновлено в 10:04
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Pepsi решила стать "зеленой": на заводах компании появится инновационное оборудование

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Компания PepsiCo сообщила о планах по 100% переходу на возобновляемую энергию на территории США.

Об этом сообщает MarketWatch. К 2030 году компания планирует на 20% сократить вредные выбросы на всех своих предприятиях, отмечает издание.

Pepsi решила стать "зеленой": на заводах компании появится инновационное оборудование

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На территории семи заводов компании в Калифорнии, где производят напитки Pepsi, Tropicana и Gatorade в Калифорнии, были установлены солнечные батареи. В дальнейшем PepsiCo планирует приобрести кредиты на возобновляемую энергию, а также сертификаты солнечной или ветровой генерации на других объектах.

В будущем компания планирует заключить соглашения о покупке источников электроэнергии. Кроме того, в планах компании также заявлено заключение контрактов на финансирование электростанций.

"Изменение климата – самая большая проблема, стоящая перед нашей продовольственной системой. Мы понимаем, что на нас лежит большая ответственность за смягчение последствий изменения климата. Это касается всей производственно-сбытовой цепочки: от добычи и выращивания зерновых культур до распределения и выхода на рынок", – заявил директор по устойчивому развитию PepsiCo Саймон Лоуден.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в 2020 году энергетики по всему миру введут в строй 142 ГВт солнечных электростанций, причем лидирующую позицию в этом плане по-прежнему будет занимать Китай.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
США
Теги
Green Oboz альтернативная энергетика возобновляемая энергия
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