Facebook повністю перейде на поновлювані джерела енергії

Корпорація Facebook в США підписала договір з енергопровайдером Dominion Energy для купівлі додаткових обсягів електрики відновлюваних джерел енергії.

Про це повідомляє Smart Energy. Після введення в експлуатацію нової сонячної електростанції Sadler Solar IT-гігант на 100% перейде на відновлювану енергію.

datacenterknowledge.com

"З 2017 року партнерство з Dominion Energy дозволило Facebook отримати понад 690 МВт сонячної енергії в Вірджинії і Північній Кароліні. Це допомогло суттєво зміцнити ринок відновлюваної енергії в регіоні і прискорити перехід на альтернативні джерела", – заявив керівник відділу відновлюваної енергії в Facebook Уве Парех.

Зараз роботу серверів Facebook забезпечують вісім сонячних електростанцій Dominion Energy в штатах Вірджинія і Північна Кароліна. Згідно з планом проекту, після введення в експлуатацію нової сонячної електростанції Sadler Solar, 100% необхідної енергії Facebook буде отримувати з альтернативних джерел.

Dominion Energy залишиться власником електростанції та проводитиме моніторинг і необхідні технічні роботи, в той час як Facebook продовжить купувати необхідні обсяги вироблюваної сонячної енергії.

Очікується, що дане партнерство допоможе Facebook досягти мети щодо повного переходу на відновлювану енергію в 2020 році, а Dominion Energy - цілі по введенню в експлуатацію додаткових 3 тис. МВт сонячної та вітрової енергії до 2022 року.

Раніше OBOZREVATEL писав, як компанія PepsiCo повідомила про плани щодо 100% переходу на відновлювану енергію на території США.

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