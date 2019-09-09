У Норвегії створили "енергопозитивний" комплекс: як це працює

Інженери архітектурного бюро Snøhetta створили енергоефективний висотний будинок Powerhouse Brattørkaia з позитивним енергобалансом, який виробляє електрики більше, ніж вимагає.

Про це повідомляє прес-служба компанії, відзначаючи, що побудований будинок є самою північною в світі енергопозитивною конструкцією.

Енергопозитивна будівля Brattorkaia в Тронхеймі snohetta.com

Будівля Powerhouse Brattørkaia займає площу в 18 000 кв.м і знаходиться в норвезькому місті Тронхейм. Стіни будинку покриті чорними алюмінієвими панелями.

Центр споруди займає велика овальна порожнина, де розташований сад. На першому поверсі – кафе і центр для відвідувачів. Інший простір віддано під офіси.

Розташування і планування будівлі спрямовані на максимальний контакт з сонцем.

П'ятикутний дах і верхня частина фасаду покриті сонячними батареями, які займають площу близько 3 000 кв.м.

За рік вони виробляють приблизно 500 000 кВт⋅ч електрики, що перевищує потреби будинку більш ніж в два рази.

"Енергопозітівні будівлі – це будівлі майбутнього. Девізом дизайн-індустрії повинні бути слова "форма відповідає оточенню", а не "форма відповідає функції". Це означає, що сучасні дизайнери зобов'язані думати про збереження навколишнього середовища і перш за все знижувати рівень забруднення. Дизайн повинен слідувати цьому посиланню ", - заявив засновник Snøhetta Кьєтіл Трьодал Торсен.

Також особливості норвезької споруди включають чудову ізоляцію і вентиляційні системи з рекуперацією тепла.

Ці фактори дозволяють підтримувати комфортну температуру. Ефективне опалення та охолодження забезпечуються завдяки тепловому насосу та воді з фьорда неподалік.

Для роботи каналізаційних систем використовується дощова вода. Датчики руху в системі освітлення забезпечують роботу LED-ламп тільки при наявності в приміщенні людини.

Передова система моніторингу відслідковує загальні витрати енергії.

За словами представника Snøhetta, компанія розробляє систему акумуляторів, які зможуть накопичувати отриманий за літо надлишок енергії.

Ці запаси будуть використовуватися взимку, коли дні стають коротшими. Також Powerhouse Brattørkaia постачає енергією сусідні споруди і електротранспорт.

Будівля отримала сертифікат BREEAM вищого рівня. Проект був реалізований у співпраці з такими компаніями, як Skanska, Entra, Aslpan Viak і ZERO.

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