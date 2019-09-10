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10 вересня • оновлено в 06:51
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"Зелена енергоефективність": дах будинку вирішили зробити частиною навколишнього середовища

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У Польщі архітектурне бюро Mobius Architects запропонувало зробити дах енергоефективного будинку частиною навколишнього ландшафту і природного рельєфу місцевості.

Про це повідомляє прес-служба розташованого у Варшаві бюро, яке пропонує для збереження енергії будинку вбудувати його в розташований поблизу пагорб.

"Зелена енергоефективність": дах будинку вирішили зробити частиною навколишнього середовища

curbed.com

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Архітектори пропонують відмовитися від традиційної концепції підготовки і вирівнювання території, а вбудувати будинок пагорб, що знаходиться на ділянці, для підвищення енергоефективності конструкції і збереження навколишнього середовища в первозданному вигляді.

Вигнутий у формі літери "С" будинок пропонують забезпечити прозорими стінами з енергозберігаючого скла, яке дозволить оптимізувати теплообмін будинку, а дах зробити частиною пологого схилу, який спускається від вершини до основи будинку.

"Зелена енергоефективність": дах будинку вирішили зробити частиною навколишнього середовища
"Зелена енергоефективність": дах будинку вирішили зробити частиною навколишнього середовища
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"Зелена енергоефективність": дах будинку вирішили зробити частиною навколишнього середовища
"Зелена енергоефективність": дах будинку вирішили зробити частиною навколишнього середовища

Вкрита травою бетонна плита буде оточувати будинок по периметру, створюючи оглядовий майданчик і дозволяючи спостерігати за прихованим серед зелені внутрішнім двориком з патіо, газоном і вітражними вікнами.

При цьому в бюро відзначають, що даний проект є лише концептом, тому в описі не вказано, які саме технології автори збираються використовувати під час будівництва для підвищення енергоефективності конструкції.

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Тема
енергозбереження
Місце
Польща Варшава
Тег
Альтернативна енергетика
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CARGO 100
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Ну теперь в безветренную погоду у селюков выходной будет.
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