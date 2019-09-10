"Зелена енергоефективність": дах будинку вирішили зробити частиною навколишнього середовища

У Польщі архітектурне бюро Mobius Architects запропонувало зробити дах енергоефективного будинку частиною навколишнього ландшафту і природного рельєфу місцевості.
Про це повідомляє прес-служба розташованого у Варшаві бюро, яке пропонує для збереження енергії будинку вбудувати його в розташований поблизу пагорб.
curbed.com
Архітектори пропонують відмовитися від традиційної концепції підготовки і вирівнювання території, а вбудувати будинок пагорб, що знаходиться на ділянці, для підвищення енергоефективності конструкції і збереження навколишнього середовища в первозданному вигляді.
Вигнутий у формі літери "С" будинок пропонують забезпечити прозорими стінами з енергозберігаючого скла, яке дозволить оптимізувати теплообмін будинку, а дах зробити частиною пологого схилу, який спускається від вершини до основи будинку.
Вкрита травою бетонна плита буде оточувати будинок по периметру, створюючи оглядовий майданчик і дозволяючи спостерігати за прихованим серед зелені внутрішнім двориком з патіо, газоном і вітражними вікнами.
При цьому в бюро відзначають, що даний проект є лише концептом, тому в описі не вказано, які саме технології автори збираються використовувати під час будівництва для підвищення енергоефективності конструкції.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, як заощадити за допомогою енергоефективності: ТОП Лайфхак
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "енергозбереження" на сайті "OBOZREVATEL".