Поток мусора из Украины стал причиной "перекрытия" Тисы в Венгрии: появилось видео

В сети появилось видео того, как жители Венгрии перекрывают реку Тиса в городе Кишкора при помощи специальных барж, чтобы выловить тонны мусора, который плывет из Украины.

Об этом пишет Telegram-канал "Зеленая Украина". Мусор, который не получилось выловить с помощью техники, волонтеры собирают руками (видео смотрите в конце новости).

Из венгерской реки Тисы выловили 10 тысяч тонн бытовых отходов

"Венгерские волонтеры вынуждены работать практически круглосуточно: только за выходные вытащили десятки тонн хлама. А все потому, что на Закарпатье почти нет свалок: местные жители просто бросают мусор в реку", – говорится в сообщении.

На видео видно, как специальные установленные на баржах механические комплексы, собирают пластиковые бутылки и крупногабаритный мусор. При этом власти отмечают, что проблему очистки Тисы Венгрия не сможет решить самостоятельно, пока с территорий Украины и Румынии приплывает около 3000 тонн мусора.

В 2019 году на вылов и утилизацию мусора из Тисы Венгрия потратила более 1,3 млрд. форинтов (более 100 млн гривен) из государственного бюджета. В итоге только за август было утилизировано порядка десяти тонн отходов.

Ранее OBOZREVATEL писал, как исследователи из украинского стартапа BIOC создали технологию, которая позволяет получить биоразлагаемый пластик из крохмала.

Разрушаем мифы о солнечных панелях! Читайте в телеграм-канале GreenOboz