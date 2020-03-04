Потік сміття з України став причиною "перекриття" Тиси в Угорщині: з'явилося відео

У мережі з'явилося відео того, як жителі Угорщини перекривають річку Тиса в місті Кішкора за допомогою спеціальних барж, щоб виловити тонни сміття, яке пливе з України.

Про це пише Telegram-канал "Зелена Україна". Сміття, яке не вийшло виловити за допомогою техніки, волонтери збирають руками (відео дивіться в кінці новини).

З угорської річки Тиси виловили 10 тисяч тонн побутових відходів

"Угорські волонтери змушені працювати практично цілодобово: тільки за вихідні витягли десятки тонн непотребу. А все тому, що на Закарпатті майже немає звалищ: місцеві жителі просто кидають сміття в річку", – йдеться у повідомленні.

На відео видно, як спеціальні механічні комплекси, що встановлено на баржах, збирають пластикові пляшки і великогабаритне сміття. При цьому влада зазначає, що проблему очищення Тиси Угорщина не зможе вирішити самостійно, поки з територій України і Румунії припливає близько 3000 тонн сміття.

У 2019 році на вилов і утилізацію сміття з Тиси Угорщина витратила понад 1,3 млрд. форинтів (понад 100 млн гривень) з державного бюджету. У підсумку тільки за серпень було утилізовано близько десяти тонн відходів.

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