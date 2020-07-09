В Китае смог убил в 10 раз больше людей, чем COVID-19: ученые назвали цифры

Из-за болезней, вызванных смогом, в Китае с начала года умерло почти 50 тыс человек.

С начала года примерно 49 тысяч человек умерло в двух крупнейших городах Китая из-за смога.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на местных экологов. Согласно данным “счетчика чистого воздуха”, с 1 января в Шанхае погибло около 27 тысяч человек, в Пекине – более 22 тысяч.

Высокий уровень загрязнения воздуха стал причиной хронической обструктивной болезни легких, рака легких, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, загрязнение воздуха привело к экономическим потерям, которые только в Пекине и Шанхае оценили в $23 миллиарда. Такую сумму определили, взяв за основу время отсутствия на работе по болезни и потерянные из-за заболеваний годы жизни.

Эксперты отметили, что смог в Китае в 2020 году снизился по сравнению с прошлым годом, поскольку ограничительные мероприятия из-за пандемии COVID-19 сократили транспортный трафик и промышленную активность. Однако восстановление экономики может привести к увеличению загрязненности воздуха уже во второй половине года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2020 года на территории Китая зафиксировано заметное снижение уровня загрязнения воздуха из-за массовой остановки промышленных объектов.