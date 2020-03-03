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3 марта • обновлено в 16:59
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/ Экология

Ученые в Европе заявили про опасность уничтожения пляжей планеты

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Глобальное изменение климата и повышение уровня море, которое из-за него наступит, приведет к уничтожению половины песчаных пляжей уже в 2100 году.

Об этом сообщает ScienceAlert. Авторы исследования отдельно отмечают, что даже если человечество сократит процесс загрязнения планеты, более трети песчаных береговых линий планеты может исчезнуть.

"Мы должны подготовиться": ученые в Европе предупредили про опасность катастрофы

"Помимо туризма, песчаные пляжи часто выступают в качестве первой линии защиты от прибрежных штормов и наводнений, и без них последствия экстремальных погодных явлений, вероятно, будут выше. Мы должны подготовиться", – заявил исследователь из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии Михалис Вусдукас.

Согласно данным ученых, некоторые страны, такие как США, уже планируют обширные системы "экологической обороны", которые помогут предотвратить катаклизм. Однако в большинстве стран такие массивные инженерные схемы будут невозможны или недоступны, уверены авторы исследования.

От грядущего катаклизма сильнее всего может пострадать Австралия, у которой в течение следующих 80 лет будет смыто почти 15 000 км береговой линии песчаного пляжа. Следом за ней последуют Канада, Чили и Соединенные Штаты. В список 10 стран, которые могут потерять свою песчаную береговую линию, также входят Мексика, Китай, Россия, Аргентина, Индия и Бразилия, подчеркивают ученые.

Чтобы оценить, насколько быстро и на сколько могут исчезать пляжи, Вустукас и его коллеги спрогнозировали будущую эрозию береговой линии при двух сценариях изменения климата.

Худший сценарий предполагает, что выбросы углерода будут продолжаться. Менее страшный сценарий, называемый RCP4.5, может привести к глобальному потеплению примерно на три градуса Цельсия.

Согласно первому сценарию, к 2100 году мир потеряет 49,5% своих песчаных пляжей – почти 132 000 километров береговой линии. Даже к середине века потери будут более 40 000 километров. Более вероятный прогноз все равно приведет к тому, что к 2100 году 95 000 километров береговой линии будет лишено песка, резюмируют исследователи.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Германии появилась активистка Наоми Зайбт, которая критикует ученых и не верит в климатический кризис. В частности, блогер призывает "не преувеличивать последствия глобального потепления" и называет "истерией" внимание, которое общество уделяет проблемам изменения климата.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Глобальное потепление
Теги
Green Oboz экологическая катастрофа Экология
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