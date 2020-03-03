Ученые в Европе заявили про опасность уничтожения пляжей планеты

Глобальное изменение климата и повышение уровня море, которое из-за него наступит, приведет к уничтожению половины песчаных пляжей уже в 2100 году.

Об этом сообщает ScienceAlert. Авторы исследования отдельно отмечают, что даже если человечество сократит процесс загрязнения планеты, более трети песчаных береговых линий планеты может исчезнуть.

"Помимо туризма, песчаные пляжи часто выступают в качестве первой линии защиты от прибрежных штормов и наводнений, и без них последствия экстремальных погодных явлений, вероятно, будут выше. Мы должны подготовиться", – заявил исследователь из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии Михалис Вусдукас.

Согласно данным ученых, некоторые страны, такие как США, уже планируют обширные системы "экологической обороны", которые помогут предотвратить катаклизм. Однако в большинстве стран такие массивные инженерные схемы будут невозможны или недоступны, уверены авторы исследования.

От грядущего катаклизма сильнее всего может пострадать Австралия, у которой в течение следующих 80 лет будет смыто почти 15 000 км береговой линии песчаного пляжа. Следом за ней последуют Канада, Чили и Соединенные Штаты. В список 10 стран, которые могут потерять свою песчаную береговую линию, также входят Мексика, Китай, Россия, Аргентина, Индия и Бразилия, подчеркивают ученые.

Чтобы оценить, насколько быстро и на сколько могут исчезать пляжи, Вустукас и его коллеги спрогнозировали будущую эрозию береговой линии при двух сценариях изменения климата.

Худший сценарий предполагает, что выбросы углерода будут продолжаться. Менее страшный сценарий, называемый RCP4.5, может привести к глобальному потеплению примерно на три градуса Цельсия.

Согласно первому сценарию, к 2100 году мир потеряет 49,5% своих песчаных пляжей – почти 132 000 километров береговой линии. Даже к середине века потери будут более 40 000 километров. Более вероятный прогноз все равно приведет к тому, что к 2100 году 95 000 километров береговой линии будет лишено песка, резюмируют исследователи.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Германии появилась активистка Наоми Зайбт, которая критикует ученых и не верит в климатический кризис. В частности, блогер призывает "не преувеличивать последствия глобального потепления" и называет "истерией" внимание, которое общество уделяет проблемам изменения климата.

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