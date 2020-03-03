Вчені в Європі заявили про небезпеку знищення пляжів планети

Глобальна зміна клімату і підвищення рівня моря, яке через нього настане, призведе до знищення половини піщаних пляжів вже в 2100 році.

Про це повідомляє ScienceAlert. Автори дослідження окремо відзначають, що навіть якщо людство скоротить процес забруднення планети, більше третини піщаних берегових ліній планети може зникнути.

"Крім туризму, піщані пляжі часто виступають в якості першої лінії захисту від прибережних штормів і повеней, і без них наслідки екстремальних погодних явищ, ймовірно, будуть вищими. Ми повинні підготуватися", – заявив дослідник з Об'єднаного дослідницького центру Європейської комісії Міхаліс Вусдукас.

Згідно з даними вчених, деякі країни, такі як США, вже планують великі системи "екологічної оборони", які допоможуть запобігти катаклізму. Однак в більшості країн такі масивні інженерні схеми будуть неможливі або недоступні, впевнені автори дослідження.

Від майбутнього катаклізму найсильніше може постраждати Австралія, у якій протягом наступних 80 років буде змито майже 15 000 км берегової лінії піщаного пляжу. Слідом за нею підуть Канада, Чилі та Сполучені Штати. У список 10 країн, які можуть втратити свою піщану берегову лінію, також входять Мексика, Китай, Росія, Аргентина, Індія і Бразилія, підкреслюють вчені.

Щоб оцінити, наскільки швидко і на скільки можуть зникати пляжі, Вустукас і його колеги спрогнозували майбутню ерозію берегової лінії при двох сценаріях зміни клімату.

Найгірший сценарій передбачає, що викиди вуглецю продовжуватимуться. Менш страшний сценарій, званий RCP4.5, може привести до глобального потепління приблизно на три градуси Цельсія.

Згідно з першим сценарієм, до 2100 року світ втратить 49,5% своїх піщаних пляжів – майже 132 000 км берегової лінії. Навіть до середини століття втрати будуть більше 40 000 кілометрів. Більш ймовірний прогноз все одно призведе до того, що до 2100 року 95 000 км берегової лінії буде позбавлене піску, резюмують дослідники.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Німеччині з'явилася активістка Наомі Зайбт, яка критикує вчених і не вірить в кліматичну кризу. Зокрема, блогер закликає "не перебільшувати наслідки глобального потепління" і називає "істерією" увагу, що суспільство приділяє проблемам зміни клімату.

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