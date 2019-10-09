"Coca-Cola" создала новый тип бутылок: что поменялось

Компания Coca-Cola показала первые в мире бутылки, которые создали из переработанного пластика, собранного в Средиземном море и на побережьях.

Об этом пишет The Telegraph. Представители компании обещают, что их "прорывная технология" станет будущим индустрии упаковки.

Бутылка из переработанного океанического пластика telegraph.co.uk

В компании утверждают, что смогли переработать "низкокачественный океанический пластик" в высококачественное сырье с помощью новой технологии. В качестве прототипа публике показали первые 300 бутылок.

Для переработки компания использует так называемый процесс деполимеризации, во время которого из низкокачественного пластика удаляют примеси, что позволяет создать пищевой полиэтилентерефталат (ПЭТ-пластик). При этом ПЭТ-пластик также обладает определенными недостатками: пропускает внутрь бутылки ультрафиолетовые лучи и кислород, а наружу – углекислый газ, что сокращает сроки хранения и ухудшает качество продукта.

Раньше пластик столь низкого качества нельзя было перерабатывать для пищевой тары, отмечают в Coca-Cola. Первую промышленную партию бутылок нового типа планируют выпустить на рынок в 2020 году.

"В настоящее время создается слишком много отходов, и мы хотим, чтобы их стало меньше. Цели, которые мы поставили сегодня, являются амбициозными и справедливыми – мы хотим, чтобы термин "одноразовый пластик" ушел в прошлое. Наша технология позволит перерабатывать все виды использованного пластика для повторного применения", – заявил директор по снабжению Европейского подразделения Coca-Cola Тим Бретт.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказал, как школьник из Украины совершил "промышленную эко-революцию" благодаря изобретению способа переработки листвы в бумагу.

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