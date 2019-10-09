"Coca-Cola" створила новий тип пляшок: що змінилося

Компанія Coca-Cola показала перші у світі пляшки, які створили з переробленого пластику, зібраного у Середземному морі та на узбережжях.

Про це пише The Telegraph. Представники компанії обіцяють, що їхня "проривна технологія" стане майбутнім індустрії упаковки.

Пляшка з переробленого океанічного пластика telegraph.co.uk

У компанії стверджують, що змогли переробити "низькоякісний океанічний пластик" на високоякісну сировину за допомогою нової технології. Як прототип публіці показали перші 300 пляшок.

Для переробки компанія використовує так званий процес деполімеризації, під час якого з низькоякісного пластику видаляють домішки, що дозволяє створити харчовий поліетилентерефталат (ПЕТ-пластик). При цьому ПЕТ-пластик також має певні недоліки: пропускає всередину пляшки ультрафіолетові промені і кисень, а назовні – вуглекислий газ, що скорочує терміни зберігання і погіршує якість продукту.

Раніше пластик настільки низької якості не можна було переробляти для харчової тари, зазначають у Coca-Cola. Першу промислову партію пляшок нового типу планують випустити на ринок у 2020 році.

"Зараз виробляється занадто багато відходів, і ми хочемо, щоб їх стало менше. Мета, яку ми поставили сьогодні, є амбітною і справедливою – ми хочемо, щоб термін "одноразовий пластик" відійшов у минуле. Наша технологія дозволить переробляти всі види використаного пластику для повторного використання", – заявив директор із постачання Європейського підрозділу Coca-Cola Тім Бретт.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповів, як школяр з України здійснив "промислову екореволюцію" завдяки винаходу способу переробки листя на папір.

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