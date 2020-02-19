Подскажет срок годности продуктов: ученые из США создали "умный пластик"

В Сан-Франциско ученые из стартапа Primitives разработали биоразлагаемую упаковку из водорослей, которая может определить свежесть, безопасность и даже оригинальность продукта.

Об этом сообщает FastCompany. Технология успешно прошла испытания в лаборатории.

Испытания тестового прототипа fastcompany.com

Авторы стартапа изначально сосредоточились на создании материала, который легко подается экологически чистой переработке, и таким образом, уменьшает количество пластиковых отходов. Кроме того, разработчики включили в состав материала "особые чувствительны механизмы, которые позволяют ему выявлять факт порчи продукта".

В качестве основного сырья было решено использовать водоросли, которые впитывают большое количество CO2 во время роста. Компания также изучает возможность использования других видов сырья для производства водорослей, таких как сельскохозяйственные отходы.

Сам по себе новый биоматериал может блокировать кислород более эффективно, чем существующий пластик на нефтяной основе, помогая ему дольше сохранять продукты внутри свежими. По мнению авторов, способность материала к самостоятельному разложению позволит с легкостью его утилизировать, буквально "закапывая в саду на заднем дворе".

Испытания тестового прототипа fastcompany.com

В будущем, чтобы сделать упаковку "умной", разработчики планируют сымитировать природные механизмы реагирования на изменения в окружающей среде. Для этого может быть использована способность сосновых шишек под действием влаги менять форму и выпускать семян, или особенность цветов выделять соединения, чтобы изменить цвет.

"Это может быть упаковка, которая может менять цвет, чтобы указать, что товар подделали, или этикетки инсулина, которые реагируют на высокие температуры, чтобы сказать вам, что это больше не безопасно. Обертка говядины или курицы на растительной основе может указывать, испортилась пища, прежде чем кто-то почувствует ее запах или вкус", – заявил генеральный директор стартапа Primitives Виирж Кан.

Ранее OBOZREVATEL писал, как исследователи из украинского стартапа BIOC создали технологию, которая позволяет получить биоразлагаемый пластик из крохмала.

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