Підкаже термін придатності продуктів: вчені з США створили "розумний пластик"

У Сан-Франциско вчені з стартапу Primitives розробили біорозкладну упаковку з водоростей, яка може визначити свіжість, безпеку і навіть оригінальність продукту.

Про це повідомляє FastCompany. Технологія успішно пройшла випробування в лабораторії.

Випробування тестового прототипу fastcompany.com

Автори стартапу з самого спочатку зосередилися на створенні матеріалу, який легко подається екологічно чистій переробці, що зменшує кількість відходів у майбутньому. Крім того, розробники планують включати до складу матеріалу "особливі добавки, які дозволяють йому виявляти факт псування вмісту".

В якості основної сировини було вирішено використовувати водорості, які вбирають велику кількість CO2 під час росту. Компанія також вивчає можливість використання інших видів сировини для виробництва матеріалу, таких як сільськогосподарські відходи.

Сам по собі новий біоматеріал може блокувати кисень більш ефективно, ніж існуючий пластик на нафтовій основі, допомагаючи йому довше зберігати продукти всередині свіжими. На думку авторів, здатність матеріалу до самостійного розкладання дозволить з легкістю його утилізувати, буквально "закопуючи в саду на задньому дворі".

Випробування тестового прототипу fastcompany.com

В майбутньому, щоб зробити упаковку "розумною", розробники планують зімітувати природні механізми реагування на зміни в навколишньому середовищі. Для цього може бути використана здатність соснових шишок під дією вологи міняти форму і випускати насіння, або особливість квітів виділяти сполуки, щоб змінити колір.

"Це може бути упаковка, яка може міняти колір, щоб вказати, що товар підробили, або етикетки інсуліну, які реагують на високі температури, щоб сказати вам, що це більше не безпечно. Обгортка яловичини або курки на рослинній основі може вказувати, чи зіпсувалася їжа, перш ніж хтось відчує її запах або смак", – заявив генеральний директор стартапу Primitives Віірж Кан.

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