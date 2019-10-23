Обогнали Африку и Южную Америку: Украину назвали "рекордсменом" по уничтожению и вывозу лесов

Украина является крупнейшим поставщиком нелегально ввозимой в Европейский Союз древесины, обогнав в этом списке Южную Америку, Африку и Южную Азию.

Об этом говорится в статье издания "Украинская правда". Чтобы прекратить незаконную вырубку древних лесов, Раде пришлось даже ввести мораторий, который, впрочем, не сработал.

Территория незаконной вырубки лесов на Карпатах chathamhouse.org

Последствия вырубки лесов в Карпатах facebook.com

"Лесистость нашей страны составляет лишь 15,9%, однако Украина является шестой в Европе по запасам древесины. За последние годы площадь Карпатских лесов существенно уменьшилась. Беспощадно вырубаются даже древние леса Буковины, которые внесены в список мирового наследия ЮНЕСКО", – отмечают журналисты.

Последствия вырубки лесов в Карпатах facebook.com

По словам экологов, массовое уничтожение деревьев влечет разрушительные паводки, потому что поредевшие леса не задерживают воду. Они также отмечают, что свой вклад в уничтожение экологии региона также вносят застройка и уничтожение пойм.

Последствия вырубки лесов в Карпатах facebook.com

"Рубка леса – это нормальная практика. Она проводится и в странах ЕС, и в США. Однако нужно обязательно учитывать природоохранные аспекты. Чего почти нет в Украине. Здесь происходят массовые незаконные рубки в заповедниках и игнорируются требования международных конвенций по охране флоры и фауны", – отмечает эколог Петр Тестов.

Последствия вырубки лесов в Карпатах facebook.com

Последствия вырубки лесов в Карпатах facebook.com

По данным исследования британской неправительственной организации Earthsight, Украина является крупнейшим поставщиком нелегальной древесины в ЕС. При этом объемы вывозимой из страны древесины превышают все страны Латинской Америки, Африки и Южной Азии вместе взятые.

Последствия вырубки лесов в Карпатах facebook.com

Отмечается, что в 2017 году объем европейского импорта древесины из Украины превысил отметку в $1 млрд. Исследователи подчеркивают, что "не менее 40% этого леса было заготовлено или продано незаконно, с помощью коррупционных действий".

Последствия вырубки лесов в Карпатах facebook.com

"Древесина вероятно незаконного происхождения продолжает наполнять ЕС. Шокирующим является то, что среди покупателей оказались несколько многомиллиардных фирм, в том числе три крупнейшие производители деревянных панелей в мире, крупнейшая в мире бумажная компания и второй по величине производитель пиломатериалов в Европе. Владельцы этих компаний – в числе самых богатых людей Европы", – утверждают авторы.

Последствия вырубки лесов в Карпатах facebook.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров до 1 ноября ввести обязательный электронный учёт древесины, а также разработать законопроект о порядке ее реализации на конкурсной основе.

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