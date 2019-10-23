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23 октября • обновлено в 16:20
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/ Экология

Обогнали Африку и Южную Америку: Украину назвали "рекордсменом" по уничтожению и вывозу лесов

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Украина является крупнейшим поставщиком нелегально ввозимой в Европейский Союз древесины, обогнав в этом списке Южную Америку, Африку и Южную Азию.

Об этом говорится в статье издания "Украинская правда". Чтобы прекратить незаконную вырубку древних лесов, Раде пришлось даже ввести мораторий, который, впрочем, не сработал.

Территория незаконной вырубки лесов на Карпатах

Территория незаконной вырубки лесов на Карпатах

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Последствия вырубки лесов в Карпатах

Последствия вырубки лесов в Карпатах

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"Лесистость нашей страны составляет лишь 15,9%, однако Украина является шестой в Европе по запасам древесины. За последние годы площадь Карпатских лесов существенно уменьшилась. Беспощадно вырубаются даже древние леса Буковины, которые внесены в список мирового наследия ЮНЕСКО", – отмечают журналисты.

Последствия вырубки лесов в Карпатах

Последствия вырубки лесов в Карпатах

facebook.com

По словам экологов, массовое уничтожение деревьев влечет разрушительные паводки, потому что поредевшие леса не задерживают воду. Они также отмечают, что свой вклад в уничтожение экологии региона также вносят застройка и уничтожение пойм.

Последствия вырубки лесов в Карпатах

Последствия вырубки лесов в Карпатах

facebook.com

"Рубка леса – это нормальная практика. Она проводится и в странах ЕС, и в США. Однако нужно обязательно учитывать природоохранные аспекты. Чего почти нет в Украине. Здесь происходят массовые незаконные рубки в заповедниках и игнорируются требования международных конвенций по охране флоры и фауны", – отмечает эколог Петр Тестов.

Последствия вырубки лесов в Карпатах

Последствия вырубки лесов в Карпатах

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Последствия вырубки лесов в Карпатах

Последствия вырубки лесов в Карпатах

facebook.com

По данным исследования британской неправительственной организации Earthsight, Украина является крупнейшим поставщиком нелегальной древесины в ЕС. При этом объемы вывозимой из страны древесины превышают все страны Латинской Америки, Африки и Южной Азии вместе взятые.

Последствия вырубки лесов в Карпатах

Последствия вырубки лесов в Карпатах

facebook.com

Отмечается, что в 2017 году объем европейского импорта древесины из Украины превысил отметку в $1 млрд. Исследователи подчеркивают, что "не менее 40% этого леса было заготовлено или продано незаконно, с помощью коррупционных действий".

Последствия вырубки лесов в Карпатах

Последствия вырубки лесов в Карпатах

facebook.com

"Древесина вероятно незаконного происхождения продолжает наполнять ЕС. Шокирующим является то, что среди покупателей оказались несколько многомиллиардных фирм, в том числе три крупнейшие производители деревянных панелей в мире, крупнейшая в мире бумажная компания и второй по величине производитель пиломатериалов в Европе. Владельцы этих компаний – в числе самых богатых людей Европы", – утверждают авторы.

Последствия вырубки лесов в Карпатах

Последствия вырубки лесов в Карпатах

facebook.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров до 1 ноября ввести обязательный электронный учёт древесины, а также разработать законопроект о порядке ее реализации на конкурсной основе.

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Читайте все новости по теме "Вырубка леса в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Вырубка леса в Украине
Место
Украина
Теги
Green Oboz Карпаты лес
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
А в цивилизованной Европе и ворованное возьмут , не побрезгуют.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
И ГДЕ ВИЗГИ СВИДОМЫХ О КИТАЙСКИХ ЛЕСОРУБАХ В СИБИРИ?
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Все проср..али
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