Обігнали Африку і Південну Америку: Україну назвали "рекордсменом" зі знищення та вивезення лісів

Україна є найбільшим постачальником нелегально ввезеної до Європейського Союз деревини, обігнавши у цьому списку Південну Америку, Африку та Південну Азію.

Про це йдеться у статті видання "Українська правда". Щоб припинити незаконну вирубку прадавніх лісів, Раді довелося навіть ввести мораторій, який, втім, не спрацював.

Територія незаконної вирубки лісів у Карпатах chathamhouse.org

Наслідки вирубки лісів у Карпатах facebook.com

"Лісистість нашої країни становить лише 15,9%, однак Україна є шостою в Європі за запасами деревини. За останні роки площа Карпатських лісів істотно зменшилася. Нещадно вирубуються навіть праліси Буковини, які внесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО", – зазначають журналісти.

Наслідки вирубки лісів у Карпатах facebook.com

За словами екологів, масове знищення дерев тягне руйнівні паводки, бо ліси, що поріділи, не затримують воду. Також свій внесок у знищення екології регіону роблять забудова і знищення заплав.

Наслідки вирубки лісів у Карпатах facebook.com

"Рубка лісу – це нормальна практика. Вона проводиться і в країнах ЄС, і в США. Однак треба обов'язково враховувати природоохоронні аспекти. Чого майже немає в Україні. Тут відбуваються масові незаконні рубки у заповідниках та ігноруються вимоги міжнародних конвенцій з охорони флори і фауни" , – зазначає еколог Петро Тєстов.

Наслідки вирубки лісів у Карпатах facebook.com

Наслідки вирубки лісів у Карпатах facebook.com

За даними дослідження британської неурядової організації Earthsight, Україна є найбільшим постачальником нелегальної деревини до ЄС. При цьому обсяги вивезеної з країни деревини перевищують всі країни Латинської Америки, Африки та Південної Азії разом узяті.

Наслідки вирубки лісів у Карпатах facebook.com

Зазначається, що у 2017 році обсяг європейського імпорту деревини з України перевищив позначку в $1 млрд. Дослідники наголошують, що "не менше 40% цього лісу було заготовлено або продано незаконно, за допомогою корупційних дій".

Наслідки вирубки лісів у Карпатах facebook.com

"Деревина ймовірно незаконного походження продовжує наповнювати ЄС. Шокуючим є те, що серед покупців виявилися кілька багатомільярдних фірм, зокрема три найбільші виробники дерев'яних панелей у світі, найбільша у світі паперова компанія і другий за величиною виробник пиломатеріалів у Європі. Власники цих компаній – серед найбагатших людей Європи", – стверджують автори.

Наслідки вирубки лісів у Карпатах facebook.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів до 1 листопада ввести обов'язковий електронний облік деревини, а також розробити законопроєкт про порядок її реалізації на конкурсній основі.

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