10 транснациональных компаний, включая PepsiCo, The Coca-Cola Company, Nestlé, Danone и The Procter & Gamble Company, обвинили во лжи о переработке собственного пластика.

Автором судебного иска стала американская экологическая организация Earth Island Institute, пишет Vice. Обвиняемые компании называют главными пластиковыми загрязнителями мира, чьи упаковки и бутылки каждый день заполняют Мировой океан.

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По подсчетам экологов, каждый год эти кампании ответственны за выброс от 8 до 20 миллионов тонн пластика. "К 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы", – говорится в заявлении организации.

Главная цель экоактивистов – заставить компании убрать последствия загрязнения за свои деньги, а также запретить им называть свою продукцию "перерабатываемой", хотя на самом деле ее в основном не перерабатывают. "Они прекрасно знают, что эти материалы не поддаются переработке, но все равно пишут на этикетках, что их можно перерабатывать, чем создают впечатление о заботе", – заявил директор Earth Island Institute Дэвил Филлипс.

Активисты считают обвиняемые компании самыми загрязняющими, так как их продукцию чаще всего находили волонтеры, убирающие мусор с пляжей.

В большинстве обвиняемых организаций пока не дают комментарии, отозвались только в Coca-Cola. Эксперт сообщил The Guardian, что они и так борются с пластиковым загрязнением:

"Американские компании по производству напитков уже принимают меры для решения этой проблемы, сокращая использование нового пластика и инвестируя в сбор наших бутылок, а также сотрудничая с представителями закона и консультантами для достижения значимых политических целей", – подчеркнул представитель Coca-Cola.

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