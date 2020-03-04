10 транснаціональних компаній, включаючи PepsiCo, The Coca-Cola Company, Nestlé, Danone і The Procter & Gamble Company, звинуватили у брехні про переробку власного пластика.

Автором судового позову стала американська екологічна організація Earth Island Institute, пише Vice. Обвинувачені компанії називають головними пластиковими забруднювачами світу, чиї упаковки і пляшки кожен день заповнюють Світовий океан.

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За підрахунками екологів, щороку ці кампанії відповідальні за викид від 8 до 20 мільйонів тонн пластику. "До 2050 року в океані буде більше пластика, ніж риби", – йдеться в заяві організації.

Головна мета екоактивістів – змусити компанії прибрати наслідки забруднення за свої гроші, а також заборонити їм називати свою продукцію "такою, що переробляється", хоча насправді її в основному не переробляють. "Вони прекрасно знають, що ці матеріали не піддаються переробці, але все одно пишуть на етикетках, що їх можна переробляти, чим створюють враження про турботу", – заявив директор Earth Island Institute Девіл Філліпс.

Активісти вважають обвинувачені компанії самими забруднюючими, томущо їх продукцію найчастіше знаходили волонтери, які прибирають сміття з пляжів.

У більшості обвинувачених організацій поки не дають коментарі, відгукнулися тільки в Coca-Cola. Експерт компанії повідомив The Guardian, що вони і так борються з пластиковим забрудненням:

"Американські компанії з виробництва напоїв вже вживають заходів для вирішення цієї проблеми, скорочуючи використання нового пластика і інвестуючи в збір наших пляшок, а також співпрацюючи з представниками закону і консультантами для досягнення значущих політичних цілей", – підкреслив представник Coca-Cola.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Сан-Франциско вчені з стартапу Primitives розробили упаковку з водоростей, яка здатна біологічно руйнуватися та яка може визначити свіжість, безпеку і навіть оригінальність продукту.

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