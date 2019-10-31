Киевлянам врали о токсичном тумане: как столица задыхалась от смога и кто в этом виноват

Возмущение вокруг определения уровня загрязнения киевского воздуха не утихает. Активисты рабочей группы, созданной при КГГА, поставили под сомнение достоверность данных приборов измерения "Киевской службы спасения", поскольку те упорно демонстрируют нулевые значения. OBOZREVATEL разбирался, что не так с этими газоанализаторами.

Ночью 11 сентября жители Дарницкого района перегородили въезд мусоровозам на завод "Энергия". Они решили, что причиной невыносимого запаха гари на Позняках, Осокорках и Харьковском массиве являются токсичные выбросы мусоросжигательного завода.

На следующий день киевская власть создала рабочую группу, в состав которой вошли заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, представители Управления по вопросам гражданской защиты, управления экологии и природных ресурсов КГГА, полиции, а также ученые и общественность.

Начиная с 12 сентября КАСС "Киевская служба спасения" проводит выезды на вызовы дарничан для замеров уровня загрязнения воздуха, поскольку стационарного поста наблюдения в крупнейшем районе столицы нет. Точнее, он существовал раньше по адресу ул. Ревуцкого, 34. Однако, после демонтажа оборудования от него остался только ржавый контейнер.

Таких выездов были десятки по разным местам района. Однако, показания приборов упорно держались или приближались к нулевым значениям. Это стало основанием для власти заявлять, что экологическая ситуация в районе нормальная и не стоит волноваться об ухудшении здоровья, поскольку для этого нет причин.

Фиксация нулевых значений загрязнения воздуха на приборе Рабочая группа КГГА

Результаты измерений загрязнения воздуха в Дарницком районе столицы Рабочая группа при КГГА

Чем больше измерений проводила служба спасения, тем больше росли сомнения общественности в достоверности полученных данных и надежности приборов. Так, эксперт по моделированию окружающей среды, доктор технических наук, заведующий отделом информатики окружающей среды Института математических машин и систем НАНУ Иван Ковалец говорит следующее:

Сомневаюсь, потому что у них показываются нули по угарному газу. Концентрации ниже 0,1 мг/м3 по угарному газу в Киеве встречаются редко и только в относительно чистых местах. На Харьковском массиве такие значения наблюдать почти нереально. Тем более – во многих случаях измерений. Если взять измерения Центральной геофизической обсерватории, то в большинстве случаев будут наблюдаться концентрации этого вещества выше 1 мг/м3. Соответственно, сомневаюсь и в отношении нулей в других измерениях.

Роман Ткачук, начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА, дал официальный ответ на вопрос, для чего предназначены приборы и какие размеры загрязнений они фиксируют:

Газоаналитическая лаборатория КАСС "Киевская служба спасения" для проведения анализов воздуха оснащена газоанализаторами немецкой фирмы Drager. Они предназначены для быстрой проверки воздуха на выявление и содержание в нем вредных веществ. Для более точного мониторинга воздуха они не предназначены. Приборы показывают значения от 0,1 – то есть от десятых и выше. Сотые и тысячные данные приборы не показывают. Как правило, предельно допустимая концентрация вредных веществ – это целые числа или десятые.

Речь идет о приборах Drager X-am 5000 и Drager X-am 7000. Как нам удалось выяснить в торговом представительстве производителя, они предназначены для наблюдений в рабочих зонах – на территориях промышленных предприятий, в частности, на шахтах, нефте- перерабатывающих заводах, химических производствах, а также на других промышленных объектах, где происходят выбросы токсичных веществ и существуют риски взрыва или отравления сотрудников.

Такие приборы работают в условиях устойчивых концентраций газов в закрытых помещениях или полузакрытых территориях под мостами, в колодцах и других сооружений, где ограничено движение воздуха. При их применении на открытом воздухе датчики не способны зафиксировать уровень содержания загрязнителя в атмосфере, поскольку время их отклика дольше, чем рассеивание газов в воздухе. Иными словами, на улицах города эти приборы регистрируют нулевые значения.

Итак, для исследования состояния воздуха в жилых зонах, где отсутствует производственный процесс, они не пригодны. Вопрос "почему этими приборами проводились замеры, результаты которых должны заверить общественность, что с воздухом все хорошо?" требует ответа.

Сейчас активисты имеют две версии объяснения поведения киевской власти:

низкий уровень квалификации и компетентности ответственных лиц, применяющих приборы не по назначению; сознательное введение в заблуждение и отвлечения внимания киевлян нулевыми значениями, полученными на приборах, не предназначенных для замеров состояния воздуха в городе.

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