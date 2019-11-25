Coca-Cola внезапно решила отказаться от обычных бутылок: что изменится

Компания Coca-Cola в Швеции сообщила о планах перейти на бутылки из переработанного пластика.

Об этом сообщает Bloomberg. Издание отмечает, что таким образом компания хочет уменьшить свое влияние на окружающую среду.

Иллюстрация The Ecologist theecologist.org

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Изменения коснутся не только самого напиток Coca-Cola, но и других 40 видов продукции компании. В то же время крышки и этикетки бутылок оставят без изменений.

По данным компании, принятые с начала следующего года меры позволят уменьшить использование пластика на 3500 тонн в год. Глобально Coca-Cola хочет к 2030 году изготавливать не менее 50% пластиковой упаковки из переработанного материала по всему миру.

При этом ключевым препятствием для перехода на переработанный пластик является его доступность. Именно поэтому для старта компания выбрала Швецию, где уровень рециркуляции большинства пластиковых бутылок из-под напитков превышает 80% благодаря тому, что потребители получают деньги за возврат пластиковой упаковки.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания Coca-Cola показала первые в мире бутылки, которые создали из переработанного пластика, собранного в Средиземном море и на побережьях.

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