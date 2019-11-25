Coca-Cola раптово вирішила відмовитися від звичайних пляшок: що зміниться

Компанія Coca-Cola у Швеції повідомила про плани перейти на пляшки з переробленого пластику.

Про це повідомляє Bloomberg. Видання зазначає, що таким чином компанія хоче зменшити свій вплив на довкілля.

Ілюстрація The Ecologist theecologist.org

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Зміни стосуватимуться не тільки самого напою Coca-Cola, а й інших 40 видів продукції компанії. Водночас кришки та етикетки пляшок залишать без змін.

За даними компанії, ухвалені від початку наступного року заходи дозволять зменшити використання пластику на 3500 тонн на рік. Глобально Coca-Cola хоче до 2030 року виготовляти не менше 50% пластикової упаковки з переробленого матеріалу по всьому світу.

При цьому ключовою перешкодою для переходу на перероблений пластик є його доступність. Саме тому для старту компанія вибрала Швецію, де рівень рециркуляції більшості пластикових пляшок з-під напоїв перевищує 80% завдяки тому, що споживачі отримують гроші за повернення пластикової упаковки.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Coca-Cola показала перші у світі пляшки, які створили з переробленого пластику, зібраного у Середземному морі і на узбережжях.

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