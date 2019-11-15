В Германии забили тревогу из-за ветрогенераторов: что решило правительство

Министр экономики и энергетики Германии Питер Альтмайер предложил запретить установку ветряных электростанций ближе 1000 м от жилых домов, если тех более 5 штук.

Об этом сообщает Spiegel. Издание отмечает, что черновая версия законопроекта уже получила одобрение профильных ведомств.

Питер Альтмайер

Представитель министра заявил, что предложенная им норма позволит региональным властям самим принимать решения по соответствию данной нормы при создании ветропарков. Основной проблемой старой нормы, которая предусматривала запретную дистанцию без уточнения количества зданий, было отсутствие необходимого количества одобренной свободной земли, подчеркнули представитель Альмайера.

Ранее немецкие промышленные и ветроэнергетические ассоциации призвали министра отменить запланированные требования к расстоянию для ветряных электростанций. По их словам, поправка могла повлиять на количество устанавливаемых турбин, что "неизменно стало бы причиной сокращения штатов".

Представители бизнеса отметили, что введение поправки уменьшит количество доступных для постройки ветрогенераторов земель на 20-50%. Из-за этого промышленность не сможет выполнить поставленную правительством задачу по увеличению доли "зеленой" генерации до 65% от общего рынка энергетики к 2030 году, подчеркивают они.

При этом, по данным немецкого научно-исследовательского института Fraunhofer, в первой половине 2019 года более 25% энергии Германии генерировалось за счет энергии ветра.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как компания GE Renewable Energy установила в порту Роттердама прототип самого большого в мире ветрогенератора Haliade-X мощностью 12 МВт.

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