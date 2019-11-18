Скільки можна заробити на домашньому вітряку: названо цифру

Домашній вітряк потужністю 4 кВт може протягом року генерувати 10 512 кВт-год електроенергії, що за "зеленим" тарифом коштує понад З0 000 грн.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Віцепрезидент УВЕА Микола Савчук розповів, що основною перевагою домашньої вітрової електростанції є можливість продавати електроенергію за "зеленим" тарифом.

До кінця 2019 року:

для ВЕСд до 50 кВт – 11,63 € ct/кВт-год (2,93 грн);

для комбінованих вітро-сонячних станцій до 50 кВт – 16,37 € ct/кВт-год (4,27 грн);

з 2020 року тариф буде знижено:

для ВЕСд до 50 кВт – 10,45 € ct/кВт-год, (-10%) (2,67 грн);

для комбінованих вітро-сонячних станцій до 50 кВт – 12,28 € ct/кВт-год. (-25%) (3,2 грн);

Також, на думку фахівця, використання домашньої вітроелектростанції дозволить:

зекономити земельні ресурси

зменшити витрати на її розміщення

знизити вартість проєкту за рахунок максимально близького розміщення до точки підключення до загальної мережі

максимально зменшити вплив на довкілля.

Побудувати вітроелектростанцію можна в будь-якому регіоні України, але довірити вибір типу вітряка та місця встановлення слід фахівцям. Місце і тип вітряка мають бути обрані з урахуванням напрямку і сили вітру, рельєфу місцевості, наявності дерев. Особливо важливо врахувати всі умови для невеликих ВЕС побутового сегменту з висотою щогли 17-30 м.

Зазначається, що в реальних умовах користувач домашнього вітряка може отримати тільки 30-40% від потенційної енергії повітряного потоку, це пов'язано з технологічними особливостями роботи вітрогенератора. Так, якщо номінальна потужність вітрогенератора – 4 кВт, то очікувана величина річної генерації складе близько 10 512 кВт-год на рік.

Таким чином окупність домашніх вітрових електростанцій потужністю до 50 кВт становить від 5 до 10 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр економіки і енергетики Німеччини Пітер Альтмаєр запропонував заборонити встановлення вітряних електростанцій ближче, ніж за 1000 м від житлових будинків, якщо тих більше ніж 5 штук.

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