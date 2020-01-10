Як біоенергетика позбавить Україну від газової залежності Кремля: озвучено план

Аграрний потенціал України дозволяє за допомогою енергетичних культур і відновлюваної енергії замістити 20 млрд кубометрів газу, який імпортує країна.

Про це в своєму блозі на сайті Energy Club повідомив глава Департаменту поновлюваних джерел енергії і альтернативних видів палива Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження Юрій Шафаренко. За його словами, в Україні стимуляції розвитку біоенергетики відводиться особливе значення.

"Біоенергетика є важливою частиною відновлюваної генерації України. У нас вона трохи відстає, але прийняті раніше урядом рішення спрямовані на її розвиток. Наприклад, ми зберегли "зелений" тариф на рівні 12,39 євроцента за кВт*год (близько 3, 2 грн). Він не зменшиться з 2020 року, як це було передбачено попереднім законопроєктом", – зазначає Шафаренко.

За словами експерта, Україна є країною з великим аграрним потенціалом. Проблему імпорту газу з Росії можна вирішити за допомогою вирощування енергокультур на землях, не придатних до вирощування сільськогосподарської продукції, впевнений він.

"У 2017 році Україна імпортувала нафти і нафтопродуктів на $4,2 млрд, в 2018 році - вже на $5,5 млрд. Питання заміщення вуглеводнів дуже важливе, оскільки всього за рік ми на 31% збільшили процес витікання грошей з країни", – підкреслює Шафаренко.

Експерт упевнений, що проблему можна вирішити завдяки біоетанолу, який можна виробляти безпосередньо в Україні. Це дозволить аграріям отримувати додатковий прибуток, зменшувати залежність країни від імпорту і позитивно впливати на екологію. Відповідний закон уже існує у Верховній Раді, депутати підтримали ідею про його розгляді та прийняття.

"Не менш важливий також розвиток твердого біопалива. В Україні побудовано майже 2500 МВт котелень, здатних працювати не на газі, а на місцевому паливі. Щоб забезпечити їх сировиною, потрібно зробити, як в Литві, де є сервіс Baltpool, завдяки якому всі виробники і продавці на одному майданчику можуть торгувати паливом, що дозволяє забезпечити прозорість для інвесторів і зменшення вартості сировини", – резюмує Шафаренко.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в найближчі п'ять років відновлювальна енергетика по всьому світу зросте на 50%, що складе 1200 ГВт і за своїм обсягом дорівнюватиме загальній потужності США.

До цього також повідомлялося, що Україна потрапила на 8-е місце рейтингу інвестиційної привабливості "зеленої" енергетики серед країн, що розвиваються після того, як піднялася відразу на 55 позицій в 2019 році.

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