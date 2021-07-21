В Великобритании создали свадебное платье из медицинских масок: как оно выглядит. Фото

Английский модельер Том Сильвервуд (Tom Silverwood) создал первое в мире свадебное платье, которое сшито из медицинских масок. Эксклюзивный наряд придумали в честь ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

С 19 июля в Великобритании были сняты практически все ограничительные меры и жителям страны наконец-то разрешили выходить на улицу без защитных масок, а также собираться большими группами. Об этом сообщает издание Hitched (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Чтобы отметить это событие по-особенному, свадебное агентство Hitched выделило бюджет для платья, на создание которого понадобилось около 1500 медицинских масок.

Видео дня

Том Сильвервуд (Tom Silverwood) представил всему миру наряд, состоящий из объемных деталей на плечах и пышной юбки со шлейфом и разрезом. Модель Джемиму Хамбро (Jemima Hambro) вышла в этом свадебном платье на одну из центральных улиц, в руках у нее был букет цветов.

"Мы очень рады, что свадьбы в Англии смогут проходить без карантинных ограничений. С учетом того, что этим летом состоятся тысячи свадеб, пары теперь могут с нетерпением ждать открытия танцполов, фуршетов с напитками и фотографий, полных улыбающихся лиц", – отметила редактор издания Hitched Сара Аллард.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 34-летняя блогерша из Австралии по имени Тина Абейсекара решила похвастаться своей обновкой в сети, однако цвет новой одежды стал причиной спора между пользователями. Одни уверены, что плащ бледно-зеленого оттенка, другие – светло серого.