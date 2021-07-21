В Великобритании создали свадебное платье из медицинских масок: как оно выглядит. Фото
Английский модельер Том Сильвервуд (Tom Silverwood) создал первое в мире свадебное платье, которое сшито из медицинских масок. Эксклюзивный наряд придумали в честь ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.
С 19 июля в Великобритании были сняты практически все ограничительные меры и жителям страны наконец-то разрешили выходить на улицу без защитных масок, а также собираться большими группами. Об этом сообщает издание Hitched (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Чтобы отметить это событие по-особенному, свадебное агентство Hitched выделило бюджет для платья, на создание которого понадобилось около 1500 медицинских масок.
Том Сильвервуд (Tom Silverwood) представил всему миру наряд, состоящий из объемных деталей на плечах и пышной юбки со шлейфом и разрезом. Модель Джемиму Хамбро (Jemima Hambro) вышла в этом свадебном платье на одну из центральных улиц, в руках у нее был букет цветов.
"Мы очень рады, что свадьбы в Англии смогут проходить без карантинных ограничений. С учетом того, что этим летом состоятся тысячи свадеб, пары теперь могут с нетерпением ждать открытия танцполов, фуршетов с напитками и фотографий, полных улыбающихся лиц", – отметила редактор издания Hitched Сара Аллард.
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