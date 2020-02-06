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7 лютого • оновлено в 09:01
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Соромітний епізод з прокладкою з "Жити здорово!" Харламов пов'язав з коронавірусом і китайцями

3.1т
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Актор комедійного жанру Гарік Харламов показав пародію на один з сюжетів програми "Жити здорово" і знайшов нове застосування жіночій гігієнічній прокладці.

У своєму Instagram-акаунті шоумен продемонстрував фрагмент програми Олени Малишевої, де прокладка використовується в якості спеціальної маски для сну. Харламов продовжив відео рядом фотографій, на яких жіноча прокладка закриває двійку в щоденнику, грає роль латки на дорозі, лобовому склі автомобіля і навіть захищає від коронавируса в Китаї.

Американський інженер Ілон Маск, за задумом Харламова, із захопленням спостерігає за тим, що відбувається.

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