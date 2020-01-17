Студент сменил комнату в общежитии и ужаснулся находке в кровати

Студент сменил комнату в общежитии и ужаснулся тому, что нашел в кровати, где спал его предшественник.

О своей находке студент под ником Hobbitlord_ поведал на Reddit в паблике "Сегодня я облажался".

Его история называется "Сегодня я облажался, переехав в мою новую комнату слишком рано": она помечена меткой "Небезопасно для людей на работе".

"Это случилось всего несколько минут назад. Теперь я не могу спать", - пишет студент.

По его словам, в общежитии, где он живет, принято каждый семестр менять комнаты. И в этот раз он прибыл в свою новую комнату на два дня раньше, чем это там принято. Человек, который ранее занимал эту комнату, еще не съехал, но его не было в городе.

Студент решил тут же начать уборку, нашел контакт предшественника и спросил его, можно ли убрать его вещи. Тот неохотно дал добро.

И когда Hobbitlord_ приступил к уборке кровати и к смене там простыни, он понял причину.

"Когда я стелил простынь, на краю его кровати у стены я нашел рулон туалетной бумаги. Затем я нашел засохший комок, который, как я полагаю, был его спермой в туалетной бумаге. Я подумал: без проблем, бывает, это нормально… А потом я посмотрел дальше вниз по кровати. И нашел десятки… десятки высохших комков со спермой. Все это - вдоль стены. Под кроватью. Возможно, более ста", - пишет студент.

"Я только что оказался на сперме этого парня за целый семестр. И теперь я набираю этот текст в шоке. Я не могу заснуть на кладбище спермы", - заключает Hobbitlord_.

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