Студент змінив кімнату в гуртожитку і жахнувся знахідці у ліжку

Студент змінив кімнату в гуртожитку і жахнувся тому, що знайшов у ліжку, де спав його попередник.

Про свою знахідку студент під ніком Hobbitlord_ повідав на Reddit у пабліку "Сьогодні я облажався".

Його історія називається "Сьогодні я облажався, переїхавши в мою нову кімнату занадто рано": вона позначена міткою "Небезпечно для людей на роботі".

"Це сталося всього кілька хвилин тому. Тепер я не можу спати", - пише студент.

За його словами, в гуртожитку, де він живе, прийнято кожен семестр міняти кімнати. І цього разу він прибув в свою нову кімнату на два дні раніше, ніж це там прийнято. Людина, яка раніше займала цю кімнату, ще не з'їхала, але її не було в місті.

Студент вирішив тут же почати прибирання, знайшов контакт попередника і запитав його, чи можна прибрати його речі. Той неохоче дав добро.

І коли Hobbitlord_ почав прибирати ліжко і міняти там простирадло, він зрозумів причину.

"Коли я стелив простирадло, на краю його ліжка біля стіни я знайшов рулон туалетного паперу. Потім я знайшов засохлу грудку, яка, як я вважаю, була його спермою в туалетному папері. Я подумав: без проблем, буває, це нормально... А потім я подивився далі вниз по ліжку. І знайшов десятки... десятки висохлих грудок зі спермою. Все це - уздовж стіни. Під ліжком. Можливо, більше ста", - пише студент.

"Я тільки що опинився на спермі цього хлопця за цілий семестр. І тепер я набираю цей текст в шоці. Я не можу заснути на кладовищі сперми", - закінчує свою історію Hobbitlord_.

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