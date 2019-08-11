"Під час зльоту і посадки плескаємо!" Українцям дали лайфхаки щодо подорожей

У мережі опублікували жартівливі лафхаки, як правильно подорожувати літаками. Автор порекомендував обов'язково плескати в долоні під час злоту, в момент посадки одразу ж "зриватися" з місця, а також слухати музику без навушників.

"Практичною інструкцією" поділився франківчанин Руслан Руско на сторінці "Типовий Франківськ" у Facebook. Допис назбирав понад 70 лайків та більше 10 поширень. За словами франківчанина, після приїзду в аеропорт потрібно миттєво, ще до оголошення реєстрації, шукати на табло свій рейс і займати чергу біля анонсованого вікна.

"Стояти годину і чекати чек-іну зручніше і приємніше, аніж пити каву", – прокоментував він.

Літак

Він підкреслив, що в транзитній зоні слід галопом бігти до потрібного гейту, щоб якнайшвидше зайти в літак. Адже якщо вхід через телетрап, то так людина зможе швидше зайняти своє місце і точно вилетіти.

Якщо ж до літака довозить автобус, то краще в ньому провести 20 хвилин в очікуванні тих, хто допиває каву поруч із терміналом: хто не зайде першим, нікуди не летить.

"Зрозуміло, при зльоті і посадці плескаємо. Пілоти вас почують і краще будуть летіти. Тільки шассі торкнулось смуги і ви поплескали, відразу підриваємось з місць і починаємо відкривати багажні відсіки, діставати свої валізи, і що дуже важливо – займаємо місце в проході", –порекомендував франківчанин.

За його словами, хоч стояти потрібно буде хвилин 20, проте перевага очевидна – можна на хвилину швидше вийти з літака.

"Коли згасла лампочка ременів безпеки, відразу шикуємося в чергу в туалет, бо попісяти більше ніде не можна. Включаємо без навушників свої ґаджети, голосно слухаємо музику і дивимось фільми", – додав Руско.

Він підкреслив, що після проходження паспортного контролю, негайно потрібно бігти до стрічки видачі багажу і впритул займати місце.

"Ви ж упевнені, що ваша (Валіза. – Ред.) приїде першою. Якщо ви ненароком пропустили багаж, він полетить назад або кудись в Албанію", – підсумував франківчанин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна тревел-блогер Карен Едвардс придумала, як упакувати речі для подорожі сім'ї з чотирьох осіб на тиждень в компактну валізу вагою менше 20-ти кілограм.

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