Новая головоломка с мопсом сломала мозг пользователям сети

Картинка со спрятанным мопсом спровоцировала тысячи пользователей сети на поиски собаки. Эта головоломка бросает вызов найти среди участников конференции спящего мопса менее чем за 30 секунд.

Как сообщает Dailymail, создавая головоломку, компания Bingo Scanner решила превратить обычный рабочий звонок в сложную задачу (проскролльте страницу вниз, чтобы узнать ответ).

Найдите спящего мопса во время зум-звонка . Bingo Scanner

На картинке изображено множество мужчин и женщин в офисных костюмах, которые работают из дома во время пандемии коронавируса. Однако, пока все работают и общаются в конференции Zoom, питомец одного из работников сладко спит на заднем фоне.

По словам дизайнеров, обычно спящего мопса на этом изображении находят за 30 секунд. Попробуйте отыскать собаку за максимально короткое время и побить текущий рекорд всего в 9 секунд.

Ну как, нашли? Смотрите внимательнее, а если нужен намек – обратите внимание на основные цвета на картинке (три точки в левом верхнем углу) и посмотрите на правую часть изображения.

Ответ на головоломку со спящим мопсом. Bingo Scanner

Как сообщал OBOZREVATEL, новая головоломка озадачила сеть. На картинке изображены книги, среди которых затерялся карандаш. Нужно попытаться его найти менее, чем за 20 секунд.