Нова головоломка з мопсом зламала мозок користувачам мережі

Картинка зі схованим мопсом спровокувала тисячі користувачів мережі на пошуки собаки. Ця головоломка кидає виклик знайти серед учасників конференції сплячого мопса менш ніж за 30 секунд.

Як повідомляє Dailymail, створюючи головоломку, компанія Bingo Scanner вирішила перетворити звичайний робочий дзвінок у складне завдання (доскрольте сторінку вниз, щоб дізнатися відповідь).

Знайдіть сплячого мопса під час зум-дзвінка. Bingo Scanner

На зображенні є безліч чоловіків і жінок в офісних костюмах, які працюють із дому під час пандемії коронавірусу. Однак поки всі працюють і спілкуються в конференції Zoom, тваринка одного з працівників солодко спить на задньому тлі.

За словами дизайнерів, зазвичай сплячого мопса на цьому зображенні знаходять за 30 секунд. Спробуйте відшукати собаку за максимально короткий час і побити поточний рекорд усього в 9 секунд.

Ну як, знайшли? Дивіться уважніше, а якщо потрібен натяк – зверніть увагу на основні кольори на зображенні (три точки в лівому верхньому кутку) і подивіться на праву частину зображення.

Відповідь на головоломку зі сплячим мопсом. Bingo Scanner

Як повідомляв OBOZREVATEL, нова головоломка спантеличила мережу. На картинці зображено книги, серед яких загубився олівець. Потрібно спробувати його знайти менш ніж за 20 секунд.