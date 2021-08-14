Мужчина забыл собаку под дождем: ее реакция покорила пользователей. Фото
Породистый пес по имени Дабл на протяжении двух часов просидел под проливным дождем после того, как хозяин его случайно забыл. Реакция собаки на эту ситуацию стала вирусной в сети.
На опубликованных фото, можно увидеть, как собака в ярко-синем комбинезоне сидит под деревом. Она не двигается с места, и покорно ждет, пока придет хозяин и заберет ее. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).
"Не двигайся даже под проливным дождем в течении двух часов. Муж уезжал на работу утром, а Дабл запрыгнул на переднее пассажирское сиденье в этот момент. Он жестом показал собаке, что она должна переместиться на заднее сиденье, поскольку спереди будет лежать сумка. Послушный пес выпрыгнул из машины, а когда готов был запрыгнуть обратно, мой муж просто умчался на работу", – объяснили подробнее хозяева животного.
Юзеры в комментариях написали, что реакция собаки на эту ситуацию просто бесценна. Больше всего они были удивлены невероятным спокойствием и терпеливостью пса.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пес по имени Тоби с нетерпением ждал, когда хозяин наполнит миску вкусным кормом, однако этого не произошло. И реакция питомца стала вирусной в интернете. В коротком ролике можно увидеть, как вместо сытной порции еды, собака получает несколько кусочков и сильно расстраивается.