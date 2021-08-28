Девушка рассталась с парнем и вышла замуж сама за себя. Фото

29-летняя Патрисия Кристин из Сиднея решила необычным способом разрушить стереотип о том, что женщины обязательно должны выйти замуж до 30 лет. Именно поэтому в мае прошлого года она вышла замуж сама за себя.

В 2013 году Кристин планировала свадьбу со своим возлюбленным, однако помолвка была отменена по инициативе самой девушки. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

После того, как Патрисия осталась одна, она посвятила себя личностному росту. В один момент своей жизни девушка решила бросить вызов обществу и разрушить популярный стереотип. По ее словам, необязательно нужно выходить замуж к 30, чтобы чувствовать себя счастливым и полноценным человеком.

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Кристин назначила день свадьбы с самой собой. Она пригласила на праздник девять самых близких друзей. Невеста появилась в белоснежном наряде и с обручальным кольцом на пальце. Кристин потратила на все 49 фунтов стерлингов (1816 грн).

Торжество проходило в формате пикника в парке недалеко от дома невесты. Патрисия также произнесла свадебную клятву:

"Я люблю себя, несмотря на все ошибки, которые я совершила. Я обязуюсь быть доброй к себе, верить в себя и следовать своим мечтам, и неважно, большим или маленьким. Я скажу да… Себе", – произнесла девушка.

Однако Кристин не исключает того, что в будущем может встретить своего мужчину и выйти за него замуж по-настоящему. Она уверена, что когда человек любит себя и принимает во всех проявлениях, только тогда он может заинтересовать другого.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Jerry Heil (Яна Шемаева) презентовала новый клип, в котором появилась в образе невесты. Знаменитость объяснила, что премьера видеоработы состоялась в тот день, когда она вышла замуж сама за себя. Однако не все поклонники были в восторге от увиденного, назвав это "полным бредом".