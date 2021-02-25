Анекдоты дня: смешные приколы, шутки и мемы за 25 февраля
Циля была настолько красива, что у Абрама невольно съежился кошелек.
Веселые шутки, анекдоты, приколы и мемы за 25 февраля – далее в подборке OBOZREVATEL.
Анекдоты дня
Приходит мужчина в зоомагазин:
– У вас есть что-то говорящее?
– Есть – сороконожка.
– Давайте.
Принес домой, накормил и спрашивает:
– Гулять пойдем?
В ответ – тишина.
– Ну вот, надули...
– Спокойно, не видишь, я обуваюсь?
***
Весна. Пенсионеры, уставшие за зиму от очередей в поликлиниках, дружно возвращаются отдыхать и набираться сил на даче.
***
На вахте в общежитии:
– Вы к кому?
– А кого порекомендуете?
***
У генерала родился внук. Чтобы узнать, на кого похож ребенок, он посылает в роддом адъютанта.
– На вас! – радостно докладывает адъютант.
– Детали.
– Лысый, пузатый, ничего не соображает и все время кричит.
***
– Папа, а правда, что настоящий мужчина в любой ситуации соблюдает спокойствие?
– Правда, сынок.
– Тогда что тебе сначала показать – мой дневник или мамино новое платье?
***
Ложь женщине – безнравственность. Ложь коллегам, клиентам, покупателям – мошенничество. Ложь всему народу – политика.
***
Звоню мужу. Сделала пять звонков – не отвечает. Пишу СМС:
– Дорогой, я поцарапала твою машину.
Через семь минут у меня уже 50 пропущенных. А теперь уже я не отвечаю – обиделась.
***
На базаре бабка продает яблоки, на них табличка: "Чернобыльские". Какой-то мужчина, проходя мимо, замечает:
– Наверное, ваши яблоки никто и не покупает. Зачем вы эту табличку поставили?
– Еще как покупают – кто для жены, кто для тещи.
***
Женщина покупает на базаре десять петухов и одну курицу.
Продавец:
– Надо наоборот: десять кур и одного петуха.
Женщина:
– Пусть хоть ей повезет.
***
Одесса, тихая улочка, гаишник тормозит машину:
– Вы знак "40" видели?
– Видел.
– А зачем же ехали на 500 гривен быстрее?
***
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