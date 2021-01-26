Анекдоты дня: смешные приколы и шутки за 26 января
Анекдот дня: – Доктор, мой муж случайно проглотил нурофен. Что делать? – Сделайте ему теперь головную боль – не пропадать же таблетке.
Подборка веселых шуток и приколов – далее в OBOZREVATEL.
Анекдоты дня
Жена сказала мужу, что хочет стать для него не только супругой, но и лучшим другом. После этого он достал водку, две рюмки, налил и стал рассказывать, как она его достала.
***
Терпеть не могу людей, которые пьют без меры. Вчера мои друзья уронили меня трижды, пока несли к машине.
***
Как все-таки разнятся года... В 18 лет, чтобы затащить девушку в постель, достаточно было ее напоить... А в 35 лет весь вечер приходится следить, чтобы она не напилась!
***
Одна женщина пришла на работу с синяком под глазом. Ее спрашивают: – Кто это вас так? – Муж. – А мы думали, что он в командировке. – Я тоже так думала.
***
– Софочка, мы же с вами современные люди. Давайте перемотаем киноленту: знакомство, цветы, свидания, ресторан – и сразу к вам.
– Ладно. Только давайте перемотаем еще дальше, когда вы мне уже надоели, собрали свои вещи и убрались восвояси.
***
Дорогой, если тебя осудят, я поеду с тобой в Сибирь, но шубу надо купить заранее.
***
Пьяница садится в троллейбусе возле бабушки.
– А вы знаете, – говорит она, – что попадете пpямо в ад?
Мужчина подскочил и закричал водителю:
– Остановитесь и выпустите меня, я сел не в тот троллейбус!
***
Кум, ты ничего не понимаешь. Быть депутатом непросто. Надо так красть, чтобы все думали, что это реформа.
***
Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку шуток, приколов и анекдотов о студентах.