Анекдоты дня: смешные приколы и шутки за 18 января
Анекдот дня: то, что тебя не убивает, добавляет тебе строчку в резюме.
Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку шуток и приколов за 18 января.
Анекдоты дня
Идут партнерские роды, то есть муж рядом с роженицей. Один ребенок родился, второй, третий, после четвертого мужчина кричит акушерке:
– Выключайте свет! Они на свет лезут!
***
– Представляешь, я влюбился! Ей 25, а мне 65, но я очень богат. Как ты думаешь, мои шансы возрастут, если я скажу, что мне 55?
– Твои шансы возрастут, если ты скажешь, что тебе 75.
***
Пьяный мужчина входит в поезд без билета. На вопрос кондуктора говорит, что у него нет денег.
– А на водку были?
– Друг меня угощал!
– А почему же не дал на дорогу?
– Как это не дал? Вот еще пол-литра.
***
Жена говорит мужу:
– В воскресенье пойду в церковь, исповедуюсь.
Муж:
– Валерьянку возьми, а то вдруг батюшку прихватит.
***
Трое мужчин собрались в командировку. Одетые, с чемоданами, собираются выходить. Но вдруг происходит землетрясение. На улице бегают полуголые люди – кто-то в пижаме, кое-кто в одеяле. И тут выходят эти трое одетых с чемоданами.
Голос из толпы:
– А этих что, заранее предупредили?
***
– Вовочка, сколько твоя мама должна заплатить за два килограмма яблок, если один стоит 10 гривен?
– Не могу сказать – моя мама всегда торгуется.
***
Из одесского троллейбуса выходит неместный мужчина и спрашивает у прохожего:
– А где ваша знаменитая Дерибасовская?
– Так вам надо было еще четыре остановки проехать.
– А в троллейбусе мне сказали, что сейчас нужно выходить.
– Извините, а вы стояли или сидели?
***
Ранее OBOZREVATEL публиковал десятку анекдотов и приколов о понедельнике. Чем хорош понедельник? Один прошел – другого на этой неделе уже не будет.