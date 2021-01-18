Анекдоти дня: смішні приколи та жарти за 18 січня
Анекдот дня: те, що тебе не вбиває, додає тобі рядочок до резюме.
Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує добірку жартів і приколів за 18 січня.
Анекдоти дня
Йдуть партнерські пологи, тобто чоловік поряд з породіллею. Одна дитина народилася, друга, третя, після четвертої чоловік кричить акушерці:
– Вимикайте світло! Вони на світло лізуть!
***
– Уявляєш, я закохався! Їй 25, а мені 65, але я дуже багатий. Як ти думаєш, мої шанси виростуть, якщо я скажу, що мені 55?
– Твої шанси виростуть, якщо ти скажеш, що тобі 75.
***
П'яний чоловік входить до поїзда без квитка. На питання кондуктора каже, що в нього немає грошей.
– А на горілку були?
– Товариш мене пригощав!
– А чому ж не дав на дорогу?
– Як це не дав? Ось ще пів літра.
***
Дружина каже чоловікові:
– У неділю піду до церкви, сповідаюся.
Чоловік:
– Валер'янку візьми, а то раптом священника прихопить.
***
Троє чоловіків зібралися у відрядження. Одягнені, з валізами, збираються виходити. Але раптом стається землетрус. На вулиці бігають напівголі люди – хтось у піжамі, хтось у ковдрі. І тут виходять ці троє одягнених з валізами.
Голос з натовпу:
– А цих що, заздалегідь попередили?
***
– Вовчику, скільки твоя мама повинна заплатити за два кілограми яблук, якщо один коштує 10 гривень?
– Не можу сказати – моя мама завжди торгується.
***
З одеського тролейбуса виходить немісцевий чоловік і питає в перехожого:
– А де ваша знаменита Дерибасівська?
– Так вам треба було ще чотири зупинки проїхати.
– А в тролейбусі мені сказали, що зараз потрібно виходити.
– Вибачте, а ви стояли або сиділи?
***
Раніше OBOZREVATEL публікував десятку анекдотів і приколів про понеділок. Чим гарний понеділок? Один пройшов – іншого на цьому тижні вже не буде.