Анекдоти дня: смішні приколи та жарти за 18 січня

Анекдот дня: те, що тебе не вбиває, додає тобі рядочок до резюме.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує добірку жартів і приколів за 18 січня.

Анекдоти дня

Йдуть партнерські пологи, тобто чоловік поряд з породіллею. Одна дитина народилася, друга, третя, після четвертої чоловік кричить акушерці:

– Вимикайте світло! Вони на світло лізуть!

***

– Уявляєш, я закохався! Їй 25, а мені 65, але я дуже багатий. Як ти думаєш, мої шанси виростуть, якщо я скажу, що мені 55?

– Твої шанси виростуть, якщо ти скажеш, що тобі 75.

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Прикол про свята "Жарти українською" / Facebook

П'яний чоловік входить до поїзда без квитка. На питання кондуктора каже, що в нього немає грошей.

– А на горілку були?

– Товариш мене пригощав!

– А чому ж не дав на дорогу?

– Як це не дав? Ось ще пів літра.

***

Анекдот про українця "Жарти українською" / Facebook

Дружина каже чоловікові:

– У неділю піду до церкви, сповідаюся.

Чоловік:

– Валер'янку візьми, а то раптом священника прихопить.

***

Троє чоловіків зібралися у відрядження. Одягнені, з валізами, збираються виходити. Але раптом стається землетрус. На вулиці бігають напівголі люди – хтось у піжамі, хтось у ковдрі. І тут виходять ці троє одягнених з валізами.

Голос з натовпу:

– А цих що, заздалегідь попередили?

***

Анекдот про батьків "Жарти українською" / Facebook

– Вовчику, скільки твоя мама повинна заплатити за два кілограми яблук, якщо один коштує 10 гривень?

– Не можу сказати – моя мама завжди торгується.

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Анекдот про бабусь і дідусів "Жарти українською" / Facebook

З одеського тролейбуса виходить немісцевий чоловік і питає в перехожого:

– А де ваша знаменита Дерибасівська?

– Так вам треба було ще чотири зупинки проїхати.

– А в тролейбусі мені сказали, що зараз потрібно виходити.

– Вибачте, а ви стояли або сиділи?

***

Раніше OBOZREVATEL публікував десятку анекдотів і приколів про понеділок. Чим гарний понеділок? Один пройшов – іншого на цьому тижні вже не буде.