Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 24 февраля
Совет маленьким детям: разговор о покупке новой игрушки следует начинать не с криков: "Купи!", а с вопроса: "Пап, а твое детство тоже было тяжелым и безрадостным?".
Актуальные анекдоты, приколы, мемы и шутки за 24 февраля – далее в подборке OBOZREVATEL.
Анекдоты и мемы дня
– Абрам, мы едем в отпуск!
– И куда, если не секрет?
– Туда, где "все включено", – к маме!
***
– Сарочка, что тебе подарить: новую шубу или путевку в Париж?
– В Париж. Говорят, там шубы дешевле.
***
– Фима, ты слышал, что от Рабиновича ушла жена?
– И как он?
– Ну сейчас более-менее успокоился, а сначала был просто вне себя от радости.
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Клиент приходит в клинику пластической хирургии:
– Вы качественно делаете операции?
– Гарантируем, что вы себя не узнаете.
***
На приеме у психотерапевта:
– Доктор, я неудачник.
– Да бросьте, человека, который может оплачивать мои услуги, трудно назвать неудачником.
***
Гаишник останавливает машину:
– Вы пьяны.
– Да вы что, я не пью.
– А ну, дышите в трубку... Ноль. Неужели испортился?
Дышит в трубку сам.
– Да нет, исправный.
***
– Каждое лето к нам приезжает теща. Международного масштаба в этом событии, конечно, нет, но элементы терроризма присутствуют.
***
Отец с маленькой дочкой пришли в поликлинику на прием к лору, чтобы проверить слух ребенка.
Врач шепотом:
– Конфета.
Девочка, тоже шепотом:
– Где?
***
Женщина, покупая в бутике меховое манто, на кассе достает из сумки смятые и мокрые деньги. На удивленный взгляд кассира отвечает:
– Муж так плакал, так плакал.
***
Подходит мужчина к зеркалу: глаза маленькие, уши торчат, на голове – залысины, нос картошкой, живот большой, ноги короткие и кривые. Оглядывается, вздыхая, на спящую длинноногую девушку:
– Это надо же так деньги любить.
***
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователей сети озадачила новая оптическая иллюзия: с первого взгляда трудно заметить, кто на снимке держит четвертую бутылку.