Анекдоти дня: смішні приколи і меми за 24 лютого

Порада маленьким дітям: розмову про купівлю нової іграшки слід починати не з криків: "Купи!", а з питання: "Тату, а твоє дитинство теж було важким і безрадісним?".

Актуальні анекдоти, приколи, меми та жарти за 24 лютого – далі в добірці OBOZREVATEL.

Анекдоти та меми дня

– Абраме, ми їдемо у відпустку!

– І куди, якщо не секрет?

– Туди, де "все включено", – до мами!

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Прикол про ліс "Жарти українською" / Facebook

– Сарочко, що тобі подарувати: нову шубу або путівку в Париж?

– У Париж. Кажуть, там шуби дешевші.

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– Фімо, ти чув, що від Рабіновича пішла дружина?

– І як він?

– Ну зараз більш-менш заспокоївся, а спочатку був просто у нестямі від радості.

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Мем про дівчат, які курять pikabu.ru

Клієнт приходить до клініки пластичної хірургії:

– Ви якісно робите операції?

– Гарантуємо, що ви себе не впізнаєте.

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Мем про друзів Informator.ua

На прийомі в психотерапевта:

– Лікарю, я невдаха.

– Та облиште, людину, яка спроможна оплачувати мої послуги, важко назвати невдахою.

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Мем про лікарів "Жарти українською" / Facebook

Даішник зупиняє машину:

– Ви п'яні.

– Та ви що, я не п'ю.

– А ну, дихайте в трубку... Нуль. Невже зіпсувався?

Дихає в трубку сам.

– Та ні, справний.

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Анекдот про кумів "Жарти українською" / Facebook

– Щоліта до нас приїжджає теща. Міжнародного масштабу в цій події, звичайно, немає, але елементи тероризму присутні.

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Мем з котом "Жарти українською" / Facebook

Батько з маленькою донькою прийшли до поліклініки на прийом до лора, щоб перевірити слух дитини.

Лікар пошепки:

– Цукерка.

Дівчинка, теж пошепки:

– Де?

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Мем про Чорну п'ятницю postila.ru

Жінка, купуючи в бутіку хутряне манто, на касі дістає з сумки зім'яті та мокрі гроші. На здивований погляд касира відповідає:

– Чоловік так плакав, так плакав.

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Анекдот про тещу "Жарти українською" / Facebook

Підходить чоловік до дзеркала: очі маленькі, вуха стирчать, на голові – залисини, ніс картоплею, живіт великий, ноги короткі й криві. Оглядається, зітхаючи, на сплячу довгоногу дівчину:

– Це треба ж так гроші любити.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачів мережі спантеличила нова оптична ілюзія: з першого погляду важко помітити, хто на знімку тримає четверту пляшку.