Анекдоти дня: смішні приколи і меми за 24 лютого
Порада маленьким дітям: розмову про купівлю нової іграшки слід починати не з криків: "Купи!", а з питання: "Тату, а твоє дитинство теж було важким і безрадісним?".
Актуальні анекдоти, приколи, меми та жарти за 24 лютого – далі в добірці OBOZREVATEL.
Анекдоти та меми дня
– Абраме, ми їдемо у відпустку!
– І куди, якщо не секрет?
– Туди, де "все включено", – до мами!
***
– Сарочко, що тобі подарувати: нову шубу або путівку в Париж?
– У Париж. Кажуть, там шуби дешевші.
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– Фімо, ти чув, що від Рабіновича пішла дружина?
– І як він?
– Ну зараз більш-менш заспокоївся, а спочатку був просто у нестямі від радості.
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Клієнт приходить до клініки пластичної хірургії:
– Ви якісно робите операції?
– Гарантуємо, що ви себе не впізнаєте.
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На прийомі в психотерапевта:
– Лікарю, я невдаха.
– Та облиште, людину, яка спроможна оплачувати мої послуги, важко назвати невдахою.
***
Даішник зупиняє машину:
– Ви п'яні.
– Та ви що, я не п'ю.
– А ну, дихайте в трубку... Нуль. Невже зіпсувався?
Дихає в трубку сам.
– Та ні, справний.
***
– Щоліта до нас приїжджає теща. Міжнародного масштабу в цій події, звичайно, немає, але елементи тероризму присутні.
***
Батько з маленькою донькою прийшли до поліклініки на прийом до лора, щоб перевірити слух дитини.
Лікар пошепки:
– Цукерка.
Дівчинка, теж пошепки:
– Де?
***
Жінка, купуючи в бутіку хутряне манто, на касі дістає з сумки зім'яті та мокрі гроші. На здивований погляд касира відповідає:
– Чоловік так плакав, так плакав.
***
Підходить чоловік до дзеркала: очі маленькі, вуха стирчать, на голові – залисини, ніс картоплею, живіт великий, ноги короткі й криві. Оглядається, зітхаючи, на сплячу довгоногу дівчину:
– Це треба ж так гроші любити.
***
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачів мережі спантеличила нова оптична ілюзія: з першого погляду важко помітити, хто на знімку тримає четверту пляшку.