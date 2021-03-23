Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 23 марта
Из-за ужасных пробок в вытрезвитель привезли совершенно трезвого клиента.
Веселые анекдоты, приколы и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL.
Анекдоты и мемы дня
На улице один прохожий спрашивает другого:
– Не могли бы вы разменять мне 100 евро?
– Нет, у меня нет, но благодарю за комплимент.
***
Жена – мужу:
– Дорогой, не мог бы ты пропылесосить комнату?
– Я так устал, что у меня даже руки дрожат.
– Отлично, тогда вытряхни ковер.
***
– Девушка, – мечтательно говорит юный Рабинович, – должна быть такой красивой, чтобы на ней хотелось жениться без всякого приданого, и такой богатой, чтобы я готов был пойти с ней под венец без всякой красоты.
***
Мать говорит сыну:
– Зачем ты тянешься через весь стол? У тебя что, языка нет?
– Есть, но рукой я дальше достану.
***
Выпал мужчина с балкона, летит и думает:
– Господи, если выживу, обещаю, что брошу пить, курить, жене изменять.
Повезло ему, упал в снег. Поднялся, отряхнулся и говорит:
– Летел минуту, а столько глупостей в голову полезло.
***
На автозаправке блондинке говорят:
– С сегодняшнего дня бензин подорожал.
– Хорошо, налейте мне тогда 50 литров вчерашнего.
***
К клиенту в ресторане подходит официант. Тот дает ему 1 доллар:
– Посоветуйте что-нибудь.
Официант кладет деньги в карман и, наклонившись, говорит:
– Уходите отсюда!
***
– Вчера скотину клеймил – замучился!
– Так у тебя же только две коровы!
– А пчелы?
***
– Алло, это база?
– Вы не туда попали – это ракетная база.
– Это вы не туда попали! Кто мне заплатит за сгоревший сарай?
***
– Сдавал экзамен?
– Сдавал.
– А какой билет вытащил?
– Военный.
***
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на шоу "Холостяк 11" высмеяли одну из девушек из-за ее суждений. Она заявила, что участницы шоу – это "кодло гадюк".