Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 23 березня

Через жахливі затори до витверезника привезли абсолютно тверезого клієнта.

Веселі анекдоти, приколи та меми – далі в добірці OBOZREVATEL.

Анекдоти та меми дня

На вулиці один перехожий питає іншого:

– Чи не могли б ви розміняти мені 100 євро?

– Ні, у мене немає, але дякую за комплімент.

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Анекдот про сусідів "Жарти українською" / Facebook

Дружина – чоловікові:

– Коханий, не міг би ти пропилососити кімнату?

– Я так втомився, що у мене навіть руки тремтять.

– Чудово, тоді витруси килим.

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Мем про коронавірус pikabu.ru

– Дівчина, – мрійливо каже юний Рабинович, – повинна бути такою гарною, щоб на ній хотілося одружитися без всякого приданого, і такою багатою, щоб я готовий був піти з нею під вінець без всякої краси.

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Анекдот про водіння "Жарти українською" / Facebook

Мати каже синові:

– Навіщо ти тягнешся через весь стіл? У тебе що, язика немає?

– Є, але рукою я далі дістану.

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Мем з котом pikabu.ru

Випав чоловік з балкона, летить і думає:

– Господи, якщо виживу, обіцяю, що кину пити, курити, дружині зраджувати.

Пощастило йому, впав у сніг. Піднявся, обтрусився й каже:

– Летів хвилину, а стільки дурниць у голову полізло.

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Мем про Пушкіна pikabu.ru

На автозаправці блондинці кажуть:

– З сьогоднішнього дня бензин подорожчав.

– Добре, налийте мені тоді 50 літрів вчорашнього.

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Прикол "Жарти українською" / Facebook

До клієнта в ресторані підходить офіціант. Той дає йому 1 долар:

– Порадьте щось.

Офіціант кладе гроші в кишеню і, нахилившись, каже:

– Ідіть звідси!

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Прикол про чоловіка і дружину "Жарти українською" / Facebook

– Вчора худобу таврував – замучився!

– Так у тебе ж тільки дві корови!

– А бджоли?

***

Мем про гроші pikabu.ru

– Алло, це база?

– Ви не туди потрапили – це ракетна база.

– Це ви не туди потрапили! Хто мені заплатить за спалений сарай?

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Мем про морозилку "Жарти українською" / Facebook

– Складав іспит?

– Складав.

– А який квиток витягнув?

– Військовий.

***

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на шоу "Холостяк 11" висміяли одну з дівчат через її судження. Вона заявила, що учасниці шоу – це "кодло гадюк".