Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 23 березня
Через жахливі затори до витверезника привезли абсолютно тверезого клієнта.
Веселі анекдоти, приколи та меми – далі в добірці OBOZREVATEL.
Анекдоти та меми дня
На вулиці один перехожий питає іншого:
– Чи не могли б ви розміняти мені 100 євро?
– Ні, у мене немає, але дякую за комплімент.
***
Дружина – чоловікові:
– Коханий, не міг би ти пропилососити кімнату?
– Я так втомився, що у мене навіть руки тремтять.
– Чудово, тоді витруси килим.
***
– Дівчина, – мрійливо каже юний Рабинович, – повинна бути такою гарною, щоб на ній хотілося одружитися без всякого приданого, і такою багатою, щоб я готовий був піти з нею під вінець без всякої краси.
***
Мати каже синові:
– Навіщо ти тягнешся через весь стіл? У тебе що, язика немає?
– Є, але рукою я далі дістану.
***
Випав чоловік з балкона, летить і думає:
– Господи, якщо виживу, обіцяю, що кину пити, курити, дружині зраджувати.
Пощастило йому, впав у сніг. Піднявся, обтрусився й каже:
– Летів хвилину, а стільки дурниць у голову полізло.
***
На автозаправці блондинці кажуть:
– З сьогоднішнього дня бензин подорожчав.
– Добре, налийте мені тоді 50 літрів вчорашнього.
***
До клієнта в ресторані підходить офіціант. Той дає йому 1 долар:
– Порадьте щось.
Офіціант кладе гроші в кишеню і, нахилившись, каже:
– Ідіть звідси!
***
– Вчора худобу таврував – замучився!
– Так у тебе ж тільки дві корови!
– А бджоли?
***
– Алло, це база?
– Ви не туди потрапили – це ракетна база.
– Це ви не туди потрапили! Хто мені заплатить за спалений сарай?
***
– Складав іспит?
– Складав.
– А який квиток витягнув?
– Військовий.
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Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на шоу "Холостяк 11" висміяли одну з дівчат через її судження. Вона заявила, що учасниці шоу – це "кодло гадюк".